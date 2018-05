Aston Martin DB11 V12 AMR: Neues Flaggschiff mit 30 PS extra

By

Es gibt ein neues Flaggschiff in der DB11-Baureihe: Das normale Modell mit dem V12-Motor wird jetzt durch den Aston Martin DB11 V12 AMR mit 30 PS extra ersetzt. Das neue Top-Modell der Baureihe bringt mehr Power, eine größere Höchstgeschwindigkeit und optische Anpassungen mit. Für euch haben wir alle Details in diesem Artikel zusammengefasst.

Die Briten haben ein neues Top-Modell in der V12-Baureihe platziert: den Aston Martin DB11 V12 AMR. Das neue Flaggschiff bekommt 30 PS extra, so dass der 5,2-Liter-Biturbo-V12 nun 630 PS leistet. Trotz einem unverändert bei 700 Nm verharrenden maximalen Drehmoment konnte die Zeit für den 0-auf-100-Normsprint auf 3,7 Sekunden (-0,2 Sekunden) verbessert werden. Bei der Höchstgeschwindigkeit sind jetzt 335 km/h drin, womit das neue Modell zum aktuell schnellsten Straßenmodell im Aston Martin-Portfolio aufsteigt.

Neben der Software für die Getriebesteuerung und dem Auspuffsound wurde auch an der Fahrwerksabstimmung nachjustiert, so dass im Ergebnis eine noch bessere Fahrdynamik stehen soll. In Sachen Optik setzt man jetzt auf zahlreiche Karosserieanbauteile aus Sichtcarbon und auf hochglanzschwarz lackierte Teile. Abgerundet werden die optischen Anpassungen durch abgedunkelte Chromteile, dunkle Scheinwerferhintergründe, einen abgedunkelten Kühlergrill, getönte Rückleuchten sowie schwarze Auspuffendrohre.

Im Innenraum fällt neben dem Ledersportlenkrad vor allem das einfarbige Leder mit Alcantara-Aufpolsterung und den Kontrastnähten auf.

Als Schmankerl zum Anfüttern wird zum Marktstart ein auf 100 Stück limitiertes Sondermodell der Signature-Edition aufgelegt. Es ist im Lack-Ton Stirling Green lackiert und mit auffällig gelbem Dekor versehen. Sowohl das Serienmodell als auch die Sonderserie werden ab sofort ausgeliefert, wobei die Preise bei 218.595 Euro starten. Wer sich eines der 100 Sondermodelle sichern möchte, muss umgerechnet noch einmal gut 30.000 Euro extra obendrauf legen.

Bilder: © Aston Martin