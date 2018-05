Citroën C4 SpaceTourer mit neuer Achtgang-Automatik

By

Künftig wird man in den Citroën C4 SpaceTourer statt der bisherigen Sechsgang-Automatik EAT6 eine neue Achtgang-Automatik (EAT8) von Aisin verbauen. Nach und nach wird das neue Automatikgetriebe dann für alle Fahrzeuge des Familien-Vans mit BlueHDi-Dieselmotoren und PureTech-Benzinmotoren erhältlich sein.

Der Citroën C4 SpaceTourer BlueHDi 160 Stop & Start EAT8 kommt als erstes Fahrzeug der Modellreihe in den Genuss zweier zusätzlicher Schaltstufen. Die neue Achtgang-Automatik (EAT8) soll auch dazu beitragen, dass die ab September verbindliche Abgasnorm Euro 6d-temp erreicht werden kann. Erhältlich ist die neue Motor-Getriebe-Kombination ab sofort für die Ausstattungsniveaus Selection und Shine.

Der 120 kW/163 PS starke Selbstzünder soll den kleinen Familienvan in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen und für einen Top-Speed von 210 km/h sorgen. Beim Verbrauch geben die Franzosen 4,8 Liter auf 100 Kilometer an. Die Vorzüge der vom japanischen Getriebespezialisten entwickelten Achtgang-Automatik sollen unter anderem in der einfacheren und intuitiveren Bedienung sowie in den sanfteren Schaltvorgängen liegen. Die sollen auch daraus resultieren, dass man die Kraftübertragung zwischen Motor und Getriebe noch einmal verbessert hat. Die Preise in der Ausstattungslinie Selection starten bei 31.190 Euro, für die Ausstattungsversion Shine werden mindestens 36.340 Euro fällig. Wer die längere Version Grand haben möchte, muss jeweils noch einmal 1.000 Euro obendrauf packen.

Bilder: © Citroën