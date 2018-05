BMW M5 Competition: Leistungssprung auf 625 PS

By

Die Münchener verpassen ihrer Hochleistungs-Limousine BMW M5 Competition einen Leistungssprung auf 625 PS, rücken das Fahrzeug um sieben Millimeter näher an den Asphalt heran und vergrößern den Radsturz an der Vorderachse. Alle Details zum sportlichen Allradler aus Garching bekommt ihr in unseren News.

Der normale M5 wird bei der besonders sportlichen Version der bärenstarken Limousine BMW M5 Competition durch einen Leistungssprung auf 625 PS aufgewertet. Das Competition-Modell wirkt in der individuellen Außenfarbe „Frozen Dark Silver Metallic“ in Verbindung mit hochglanz-schwarzer Niere, Kiemen in Hochglanz-Schwarz und dem 20-Zoll-Schmiederadsatz besonders dynamisch. Am Heck fallen der Heckspoiler sowie der Heckschürzeneinsatz ebenfalls in Hochglanz-Schwarz auf. Abgerundet wird das Ganze von einer Sportabgasanlage mit zwei schwarzen Endrohren. Diese Ausführung der doppelflutigen und klappengesteuerten Abgasanlage soll für eine extrem markante Soundentwicklung sorgen.

Damit der Motor aber nicht nur gut klingt, sondern auch ordentlich etwas auf den Asphalt zaubert, hat man dem 4,4-Liter-V8 nochmal 25 PS mehr verpasst, als er im normalen M5 ohnehin schon hat. Dank der nun 625 PS und maximal 750 Nm gelingt der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in nur 3,3 Sekunden und Tempo 200 ist bereits nach 10,8 Sekunden, also noch einmal 0,3 Sekunden schneller als bisher, erreicht.

Die Kraftübertragung übernimmt ein 8-Gang M Steptronic Getriebe, das mittels der Drivelogic-Schaltwippe angesteuert werden kann. Darüber lassen sich auch die drei Modi für effizientes, sportliches oder besonders dynamisches Fahren anwählen. Das hinterradbetonte Allradsystem M xDrive arbeitet mit dem aktiven M Differenzial zusammen. Wer will, kann per Tastendruck die Einstellung 2WD auswählen und so mit reinem Hinterradantrieb über den Asphalt räubern. Die modellspezifische Fahrwerksabstimmung umfasst neben einer Tieferlegung um 7 Millimeter auch gezielte Modifikationen in den Bereichen Radaufhängung, Federung und Dämpfung.

Im Innenraum gibt es, abgesehen von farblich abgesetzten Gurten und einer Volllederausstattung in Merinoleder Aragon, keine großen Veränderungen zum Serienmodell. Zum Marktstart im Juli 2018 wird es das Competition-Modell laut den Kollegen von focus.de für mindestens 126.900 Euro geben, was einem Aufpreis im Vergleich zum Standard-M5 von rund 9.000 Euro entspricht.

Bilder: © BMW Group