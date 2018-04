„Gewusst wie!“: Neues Erklär-Video von Opel

By

Immer wieder bringen die Rüsselsheimer neue Erklär-Videos an den Start. In der aktuellen Ausgabe Reihe „Gewusst wie!“ geht es dieses Mal um die Funktionsweise vom adaptiven Geschwindigkeitsregler, wie er beispielsweise im Opel Insignia verbaut ist. Den Clip für Neugierige und Technik-Freaks gibt es hier in unseren News.

Wer schon immer einmal verstehen wollte, wie die adaptiven Geschwindigkeitsregler arbeiten und wie nützlich sie sein können, der bekommt in der Reihe „Gewusst wie!“ von Opel jetzt ein neues Erklär-Video an die Hand. Seit 2016 gibt es schon diverse Videoanleitungen und gerade heute ist die neueste Episode erschienen. Der Schwerpunkt im aktuellen Clip und in den darauffolgenden Videos soll auf der Funktionsweise der Fahrerassistenz-Systeme der Rüsselsheimer liegen.

Das als adaptive Geschwindigkeitsregler (ACC = Adaptive Cruise Control) bekannte System kann momentan für die Fahrzeuge Astra, Zafira, Grandland X und Insignia geordert werden, in denen es dafür Sorge trägt, dass ein vordefinierter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. Der Abstand zum Vordermann wird dabei über Radarsensoren und Kameras fortlaufend ermittelt und die eigene Geschwindigkeit wird dementsprechend angepasst. Entweder das Fahrzeug beschleunigt bis zu einer voreingestellten Referenzgeschwindigkeit oder es bremst selbstständig ab, falls der Vordermann auf die Bremse drückt. Im Notfall bringt das System das eigene Fahrzeug sogar vollautomatisch zum Stehen. Die gewünschten Einstellungen können dabei über die Tasten vom Lenkrad aus vorgenommen werden und in der Mitte der Instrumententafel lässt sich dann die aktuelle Konfiguration ablesen.

Das aktuelle Web-Video „Gewusst wie! Der adaptive Geschwindigkeitsregler“ könnt ihr euch hier in aller Ruhe anschauen:

Bilder & Video: © Opel