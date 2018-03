Opel Corsa GSi mit Sportfahrwerk aus dem OPC

By

Die sportliche GSi-Linie haben die Rüsselsheimer erst vor kurzem mit dem Insignia wiederbelebt und nun folgt mit dem Opel Corsa GSi ein neuer starker Mini-Sportler. Ab Herbst rollt der sportliche Kleinwagen mit einem auf der Nürburgringnordschleife abgestimmten Sportfahrwerk aus dem OPC samt Lenkung und signalroten Bremssätteln zu den Kunden.

Bei der Optik wird auch geklotzt und nicht gekleckert: Große Lufteinlässe in der Frontschürze, eine stark ausgeformte Motorhaube, ein nicht zu klein geratener Heckspoiler sowie präzise modellierte Seitenschwellerverkleidungen sorgen für einen dynamischen Look.

Und weil man unter dem Kürzel GSi wohl eher ein leicht verschärftes Alltagsauto anbieten möchte, das durch seinen hohen Nutzwert auffällt, dabei aber eben den Fahrspaß zu einem sicher durchaus attraktiven Preis nicht vermissen lässt, wird man wohl wie beim Insignia die gleiche Schiene fahren und den stärksten Motor aus dem Serienmodell in den GSi-Ableger einbauen. Das dürfte dann, auch wenn man sich bei Opel zu der genauen Motorisierung noch zurück hält, wohl der 1,4-Liter-Turbobenziner mit 150 PS werden. Der wurde auch dem Corsa S eingepflanzt, den er in 8,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Spätestens zum Marktstart im Herbst 2018 wissen wir dann mehr. Was schon sicher ist, ist dass das Opel-Infotainment-System IntelliLink mit an Bord sein wird, womit sich dann iOS- und Android-Geräte einbinden lassen.

Bilder: © Opel