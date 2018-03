Volvo V60: Ab dem Sommer für 40.100 Euro erhältlich

By

Früher eher lässiger Lifestyle-Kombi, jetzt lieber das skandinavische Design-Mobil mit hohem Nutzwert. Mit dem neuen Volvo V60, der jetzt schon kurz nach der Premiere in Stockholm auch beim Genfer Autosalon 2018 zu sehen ist, kehren die Schweden zu ihren Wurzeln zurück: umfangreiche Sicherheitsausstattung sowie schnörkellos-schickes Interieur. Das alles ist dann ab dem Sommer für 40.100 Euro erhältlich. Alle Details zum neuen Mittelklassekombi der skandinavischen Marke bekommt ihr in unseren News.

Die neue Generation vom Volvo V60 wird ab dem Sommer für 40.100 Euro erhältlich sein. Für den Preis gibt es das Basismodell mit dem 150 PS starken 2,0-Liter-Diesel D3, der seine Kraft über ein manuelles über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Räder der Vorderachse weiterleitet. Wer mehr Geld herüberreicht, mindestens 43.300 Euro, der bekommt den größeren Diesel D4 mit 190 PS.

Und wer dann jeweils noch einmal 2.200 Euro extra drauflegt, der bekommt beide Dieselmotoren optional auch mit dem 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe. Autofahrer, die lieber einen Benziner möchten, können nicht wählen und müssen zwangsläufig zum 310 PS starken T6 mit Allradantrieb und Acht-Gang-Automat greifen. Hierfür starten die Preise dann bei 49.500 Euro. Später sollen dann noch zwei Plug-in-Hybrid-Versionen folgen: der T6 Twin Engine AWD mit einer Systemleistung von 340 PS sowie der T8 Twin Engine AWD mit 390 PS.

In der Basis-Ausstattungslinie Momentum gibt es unter anderem das Infotainmentsystem Sensus Connect mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung samt Audio-Streaming und Internetzugang. Bedient wird es über einen 9,2 Zoll großen, tablet-artigen Touchscreen im Zentrum der Mittelkonsole. Auch eine acht Zoll große digitale Instrumentenanzeige sowie das Notrufsystem Volvo On Call, das über die dazugehörige Smartphone-App eine Reihe von Online-Funktionen und Informationen bietet, finden sich von Anfang an Bord genauso wieder wie die LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht. Auf Seiten der Assistenzsysteme finden sich unter anderem das Notbremssystem Volvo City Safety, das Fußgänger, Fahrradfahrer, andere Fahrzeuge und große Wildtiere erkennt und bei Bedarf selbstständig einen Bremsvorgang einleitet. Außerdem serienmäßig mit an Bord: der aktive Spurhalteassistent Lane Keeping Aid, das Road Edge Detection System und die Oncoming Lane Mitigation.

Bilder: © Volvo