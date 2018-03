Mercedes-Benz X-Klasse mit 258 PS starken V6-Diesel

By

Eine solch starke Mercedes-Benz X-Klasse gab es bislang noch nicht: Aus dem V6-Diesel haben die Entwickler 258 PS herausgekitzelt. Im X 350d, dem Pick-Up auf Basis des Nissan Navara, soll jetzt mit dem neuen V6 das erste eigene Mercedes-Aggregat einziehen. Alle Fakten zum Sechszylinder-Diesel im Allrad-Truck gibt es in unseren News.

Bisher gab es für die Mercedes-Benz X-Klasse nur zwei 2,3-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 163 PS (220d) und 190 PS (250d), doch jetzt gibt es im X 350d einen 258 PS starken V6-Diesel. Der aufgeladene 3,0-Liter—Turbodiesel schickt maximal 550 Nm an das Getriebe und von dort auf alle vier Räder. Kamen bislang nur Motoren aus dem Nissan Navara zum Einsatz, so gibt es jetzt auch einen ersten Motor aus dem Mercedes-Werk für den Gelände-Pick-Up.

Der neue Kraftprotz ist ausschließlich mit Siebengang-Automatik und Allradantrieb erhältlich. Das 4Matic-System der Stuttgarter verteilt die Power im Verhältnis von 40:60 zwischen Vorder- und Hinterachse. Wer tatsächlich vorhaben sollte, mit dem Ungetüm ins Gelände zu fahren, kann sich über eine zusätzliche, kurze Untersetzung sowie die optionale Hinterachs-Differenzialsperre freuen.

Als einer der ersten Pick-Ups kann der X 350d über vier verschiedene Fahrmodi (Comfort, Eco, Sport und Offroad) verfügen, welche die Motorcharakteristik und die Schaltzeitpunkte des Automatikgetriebes beeinflussen.

Mit dem starken Motor ist das Monster mit einem Gewicht jenseits der Zweitonnen-Marke ziemlich agil und sprintet aus dem Stand auf 100 km/h in 7,9 Sekunden. Beim Verbrauch gibt der Hersteller kombiniert 9,0 Liter an. Der ab Mitte dieses Jahres in den beiden Ausstattungsvarianten „Progressive“ und „Power“ erhältliche V6-Pick-Up kostet mindestens 53.360 Euro und ist damit rund 16.000 Euro teurer als das Basismodell.

Bilder: © Daimler AG