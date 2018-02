By

Zum Genfer Autosalon (08. – 18. März 2018) rollt er an, der stärkste Serien-911 mit Saugmotor. Dann präsentieren die Schwaben den Porsche 911 GT3 RS mit bärenstarkem Vierliter-Saugmotor, aus dem man bei der Zuffenhausener Sportwagenschmiede satte 520 PS herauspresst. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Wir können das Röhren des lizardgrünen Ungetüms jetzt schon förmlich hören und spüren. Der neue Porsche 911 GT3 RS kommt mit einem bärenstarken Vierliter-Saugmotor mit 520 PS zum Genfer Autosalon 2018. Mit dem vier Liter großen Sauger, der im Vergleich zum 911 GT3 um noch einmal 20 PS hochgeschraubt wurde, sprintet die RS-Version in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Laut den Angaben der Motorsportabteilung soll dann auch erst bei 312 km/h Schluss sein mit der Beschleunigungsorgie.

Im Gegensatz zum normalen GT3 ist die verschärfte Variante nicht mit einer Handschaltung, sondern ausschließlich mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe PDK erhältlich. Kugelgelenke an allen Lagern sowie eine jetzt neu eingestellte Hinterachslenkung sollen für mehr Präzision beim Fahren sowie für noch mehr Fahrdynamik sorgen. Der GT3 RS rollt an der Vorderachse auf 20-Zoll-Leichtbaurädern, an der Hinterachse hat man die Reifen auf 21 Zoll große Felgen aufgezogen.

Auch beim 911 GT3 RS kann ohne Aufpreis ein Clubsportpaket dazu gebucht werden. Darin sind für den motorsportlichen Einsatz ein Überrollbügel, ein Motorsport-Handfeuerlöscher, die Vorrüstung für einen Batterietrennschalter und ein Sechs-Punkt-Gurt enthalten. Wer noch mehr rausholen will, der kann mit dem optionalen Weissach-Paket mit zusätzlichen Carbon-Bauteilen in den Bereichen Fahrwerk, Interieur und Exterieur sowie (optionalen) Magnesiumrädern nochmals Gewicht einsparen, so dass der Racer in der leichtesten Konfiguration nur 1.430 Kilogramm auf die Waage bringt. Die Preise für den ab sofort bestellbaren und dann ab Mitte 2018 zu den Kunden rollenden Supersportler beginnen bei 195.137 Euro.

Bilder: © Porsche AG