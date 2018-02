Opel Combo Life: Hochdach-Kastenwagen mit viel Stauraum

By

Für junge Familien ist der neue Opel Combo Life ein idealer Gefährte im Alltag. Kinderwagen, Sporttaschen und die Ski-Ausrüstung passen spielend leicht in den Hochdach-Kastenwagen mit viel Stauraum (bis zu 2.700 Liter in der Langversion mit umgeklappten Sitzen). Alle Details zum Ableger der PSA-Fahrzeuge Berlingo und Partner bekommt ihr in unseren News.

Die Plattform für den Opel Combo Life haben die Ingenieure gemeinsam mit Peugeot und Citroën entwickelt und so verwundert die Ähnlichkeit zum Berlingo und zum Partner nun auch nicht besonders. Im Ergebnis steht hier ein Hochdach-Kastenwagen mit viel Stauraum, der wahlweise in der Kurz- (4,40 Meter) oder Langversion (4,75 Meter) sowie als Fünf- und als Siebensitzer erhältlich sein wird. Ganz oben auf der Prioritätenliste bei der Entwicklung standen neben der Flexibilität beim Einsatz auch die aktuellen Sicherheits- und Assistenzsysteme.

In beiden Varianten ist das Fahrzeug 1,80 Meter hoch und bietet 597 Liter Kofferraumvolumen in der kurzen und 850 Liter in der langen Ausführung. Werte, die sich bis 2.126 bzw. 2.693 Liter erweitern lassen, wenn man die Sitzbänke umklappt. Wer will, kann die im Verhältnis 60:40 umklappbare Standardbank auf Wunsch auch durch drei Einzelsitze ersetzen. Der Van zieht serienmäßig Anhänger mit bis zu 1,5 Tonnen und verfügt über ein Anhänger-Stabilitätsprogramm. Weitere elektronische Helferlein sind beispielsweise die 180-Grad-Rückfahrkamera mit Vogelperspektive, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung, Verkehrsschild- und Spurhalte-Assistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung sowie Müdigkeitserkennung. Auch ein automatischer Parkassistent ist mit an Bord.

Im Innenraum finden sich Smartphone-kompatible Infotainmentsysteme mit bis zu acht Zoll großem Farb-Touchscreen, eine 230-Volt-Steckdose und induktives Laden von Mobiltelefonen wieder. Für Vortrieb sollen bislang noch nicht näher beschriebene Benziner und Diesel mit Turboaufladung sorgen, die sich neben den Fünf- und Sechs-Gang-Schaltungen auch über eine optionale Acht-Stufen-Automatik schalten lassen. Der Verkaufsstart des neuen Modells ist noch im ersten Halbjahr 2018 geplant. Welche Preise dann aufgerufen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Opel