BMW X4: Premiere für das kompakte SUV-Coupé in Genf

Zum Autosalon in Genf Anfang März bringen die Münchener die neueste Generation vom kompakten SUV-Coupé BMW X4 mit. Damit wird die aktuelle und erste Generation schon nach vier Jahren abgelöst. Alle Details zum Nachfolger erhaltet ihr noch vor der eigentlichen Premiere bei uns.

Nur knapp vier Jahre war die erste Generation vom BMW X4 auf dem Markt und mit der Premiere vom kompakten SUV-Coupé Anfang März in Genf wird sie auch schon wieder abgelöst. Dabei wird der Nachfolger insgesamt etwas länger und dadurch auch geräumiger als der Vorgänger. In der Länge sind es jetzt mit 4,75 Metern ganze 8,1 Zentimeter mehr als noch bei der ersten Generation und auch beim Radstand ging es um 5,4 Zentimeter und in der Breite um 37 Millimeter auf 1,92 Meter nach oben. Der Kofferraum fasst jetzt zwischen 525 bis 1.430 Liter.

Beim Antrieb setzen die Bayern zunächst auf vier Diesel und drei Benziner, alle in Kombination mit einem Allradantrieb und einer Achtgangautomatik. Bei den Selbstzündern reicht die Leistungsspanne dabei vom 190 PS starken Vierzylinder bis zum Sechszylinder mit 326 PS. Die Benzin-Aggregate sind zunächst in den Leistungsstufen 184 PS, 252 PS und 360 PS im X4 M40i zu haben. Erstmals wird es für diese Baureihe auch ein M Performance-Modell als Diesel (M40d) geben. Der Sport-Ableger der Baureihe wird unter anderem mit größerer Bremsanlage, spezieller Fahrwerks-Auslegung, Sport-Abgasanlage sowie speziell abgestimmter Lenkung daher kommen.

Damit die Umwelt auch bei aller Liebe zu sportlicher Performance nicht ganz so sehr geschädigt wird, sind alle Benziner mit Partikelfiltern ausgerüstet und die Diesel reinigen ihr Abgas mit SCR-Technik. Neben einem umfangreich weiterentwickelten Fahrwerk hat der X4 optional auch eine variable Sportlenkung, adaptive Dämpfer, Sportdifferenzial und einen Sportauspuff. Bei den Fahrassistenten gibt es unter anderem auch „Active Cruise Control“, einen Lenk- und einen Spurführungs-Assistenten, einen Spurwechsel- und Spurhalteassistenten und zuletzt noch einen Seitenkollisionsschutz.

Im Cockpit finden sich neu gestaltete Sportsitze, eine flache Instrumententafel, die 3-Zonen-Klimaautomatik, Sitzbelüftung und Panoramadach. Der Marktstart könnte wohl im Frühsommer 2018 starten. Welche Preise dann aufgerufen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © BMW Group