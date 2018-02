Mercedes-Benz Vito „Line Sport“: Mid-Size-Van mit sportlichen Genen

By

Zwischen 2.500 Euro und 4.100 Euro beträgt der Aufpreis für die neue Ausstattungslinie Mercedes-Benz Vito „Line Sport“. Für den Mid-Size-Van mit sportlichen Genen gibt es unter anderem eine markante Folierung, Sitze aus schwarzem Kunstleder, das Chrom-Interieur-Paket, das straffe Sportfahrwerk sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder.

Beim Mercedes-Benz Vito „Line Sport“ sollen vor allem die sportlichen Akzente des Mid-Size-Vans in den Vordergrund rücken. Das in den drei Varianten Kastenwagen, Mixto und Tourer (Gewichtsvarianten 2,8 t, 3,05 t und 3,1 t) erhältliche Fahrzeug besticht vor allem durch die kontraststarke Folierung an Motorhaube, Türen und dem seitlichen Teil der Heckschürze. Weitere Designmerkmale sind ein verchromter Kühlergrill, die 18 Zoll Alufelgen (optional auch als 19 Zöller erhältlich) und eine Dachreling sowie die Schwarzglas-Colorverglasung für den Fond.

Die Akzente im Innenraum werden vor allem von den Sitzen aus schwarzem Kunstleder und dem Chrom-Interieur-Paket sowie den Veloursfußmatten gesetzt. Auch an Lenkrad und Schalthebel findet sich ein Lederüberzug. Auf Wunsch kann auch ein großes Panoramaglasdach bestellt werden. Ein straff abgestimmtes Sportfahrwerk rundet den dynamischen Frachter ab. Gegen Aufpreis kann auch der permanente Allradantrieb 4×4 geordert werden. Je nach gewählter Karosserie-Variante werden zwischen 2.500 Euro und 4.100 Euro obendrauf nötig.

Bilder: © Daimler AG