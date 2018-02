Studie Škoda Vision X: Neues Mini-SUV kommt nach Genf

By

Zum Autosalon nach Genf Anfang März 2018 bringen die Tschechen ein neues Mini-SUV mit – die Studie Škoda Vision X. Der dritte Neuzugang im SUV-Portfolio der Tschechen rundet das Angebot der praktischen Alleskönner nach unten hin ab. Alle Details zum neuen SUV der Volkswagen-Tochter sowie erste Skizzen bekommt ihr in unseren News.

Mit der Studie Škoda Vision X geben die Tschechen einen weiteren Ausblick auf die Entwicklung ihrer zukünftigen Modellpalette. Das neue Mini-SUV wird nun auf dem Autosalon in Genf erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein paar erste Skizzen davon könnt ihr schon bei uns sehen. Darauf erkennt man vor allem, dass sich der kleine Pisten-Räuber an aktive Menschen aus einem urbanen Umfeld richtet. Praktisch in der Ausstattung und beim Design mit einer Prise Outdoor-Charme aufgewertet.

Ansonsten bestimmen klar herausgearbeitete Linien und eine leicht zergliederte Oberflächenstruktur das Äußere der in „Flex Green“ lackierten Hybridstudie. Doch der Urban Crossover mit Hybridantrieb trägt auch ganz klar die Züge seiner großen Brüder Kodiaq und Karoq. Ein in Anthrazit dunkel abgesetztes Dach sorgt genauso für eine sportliche Note und einen dynamischen Auftritt wie die markanten Stoßfänger, die ausgeprägten Seitenschweller, das große Panorama-Glasdach und die 20-Zoll-Leichtmetallräder.

Im Innenraum dominiert das große, freistehende Farbdisplay das Armaturenbrett. Über diesen Touchscreen können die Infotainment- und Konnektivitätsdienste schnell und intuitiv bedient werden. Und auch das legendäre Böhmische Kristallglas kommt hier wieder für beleuchtete Elemente zu Einsatz, die dann im Zusammenspiel mit dem Farbdisplay für stimmungsvolle Lichteffekte sorgen sollen.

Das SUV-Segment bildet einen der zentralen Eckpfeiler der Škoda Strategie 2025, bei der man bis Mitte des kommenden Jahrzehntes neben rein elektrisch angetriebenen Automobilen auch Plug-in-Hybridfahrzeuge im Angebot haben möchte. Mit der Markteinführung des Serienmodells vom Vision X wird wahrscheinlich 2019 gerechnet.

Bilder: © Škoda