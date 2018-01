Mercedes-Benz Sprinter 2018: Erster Blick ins Cockpit

By

Mit dem neuen Mercedes-Benz Sprinter 2018 beendet man die langjährige Zusammenarbeit mit Volkswagen im Bereich der kleinen Nutzfahrzeuge. Und, wie schon bei der G-Klasse, gewährt man uns zunächst einen Blick in das Cockpit des neuen Transporters. Ein erstes Foto sowie alle Details bekommt ihr in unseren News.

Noch im ersten Halbjahr 2018 soll der neue Mercedes-Benz Sprinter auf den Markt kommen. Nun gewährt man uns wenigstens schon einmal einen ersten Blick ins Cockpit des Lieferwagens. Und das kommt uns doch schon ziemlich bekannt vor, denn auch im Transporter findet sich jetzt ein großer Bildschirm als zentrales Element in der Mitte vom Armaturenbrett. Das Display teilt sich die große Fläche mit zwei Lüfterdüsen. Mit Hilfe des großen Screens lassen sich die Verbindung mit dem Internet herstellen sowie modernste Telematik-Lösungen vernetzen.

Neu sind ebenfalls ein einfacheres Flotten-Controlling und die optimierte Kommunikation zwischen Flottenmanager und Fahrer. Damit soll der Arbeitsalltag des Sprinter-Piloten leichter und effizienter gemacht werden. Unter der Haube hat das Display natürlich auch das moderne Infotainmentsystem, das man aus anderen Modellen kennt. Auf dem Dreispeichenlenkrad sind zahlreiche Bedienelemente angebracht, so dass nun auch hier fast schon PKW-Feeling aufkommt. Eine weitere große Digitalanzeige ist zwischen dem Tacho und dem Drehzahlmesser zu finden. Um die hohen Importabgaben umgehen zu können und um die große Nachfrage in den USA befriedigen zu können, wird die neue Modellgeneration auch im US-Werk in North Charleston im Bundesstaat South Carolina gefertigt. In Deutschland bauen das Werk Düsseldorf sowie das Transporterwerk nahe Berlin die neue Generation, die im Februar 2018 ihre Weltpremiere feiern soll.

Bilder: © Daimler AG