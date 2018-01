Erstes Teaser-Foto der neuen Mercedes-Benz A-Klasse W177

By

Die neue Mercedes-Benz A-Klasse W177 feiert am 2. Februar 2018 ihre Weltpremiere in Amsterdam und wir können euch schon, bevor sich das Tuch zum ersten Mal heben wird, ein erstes Teaser-Foto des neuen Kompaktwagens zeigen. Klar ist bereits auch, dass der Kompakte mit dem Multimedia-System MBUX – Mercedes-Benz User Experience ausgeliefert wird. Alle Details gibt es für euch in unseren News.

Ein erstes Teaser-Foto von der neuen Mercedes-Benz A-Klasse W177 zeigt den kompakten Stuttgarter in der AMG-Line-Ausstattung. Zu sehen ist das zackig geführte LED-Tagfahrlicht, welches die Scheinwerfer nach oben umrahmt. Durch die horizontalen Streben im unteren Bereich wirkt der Wagen nun wesentlich breiter. Auffällig sind auch die abgerundeten Außenspiegel, die wir so in dieser Form nun auch schon vom CLS und der neuen G-Klasse kennen.

Auch im Cockpit soll es einige Neuerungen geben. Dort wird unter anderem das Multimedia-System MBUX – Mercedes-Benz User Experience eingeführt, das dank künstlicher Intelligenz sehr lernfähig sein soll. Die intelligente Sprachsteuerung mit natürlichem Sprachverstehen kann über den einfachen Sprachbefehl „Hey Mercedes“ aktiviert werden. Weitere Highlights sind das hochauflösende Widescreen-Cockpit mit Touchscreen-Bedienung sowie die Navigationsdarstellung mit Augmented-Reality-Technologie. In einer Woche feiert die neue Generation vom Kompaktwagen in Amsterdam ihre Weltpremiere.

Bilder: © Daimler AG