Fiat 124 Spider Europa Limited Edition: Koffer-Set und Retro-Flair

Das als Fiat 124 Spider Europa Limited Edition verkaufte Sondermodell ist streng auf 140 Exemplare limitiert. Neben einem etwas dezent anderen Styling gibt es jede Menge Retro-Flair sowie ein maßgeschneidertes Koffer-Set. Alle Details und den Preis bekommt ihr in unseren News.

Ab sofort bieten die Italiener den Fiat 124 Spider Europa Limited Edition samt Koffer-Set und Retro-Flair an. Dabei kann das Sondermodell als eine Hommage an das von Pininfarina Anfang der 1980er-Jahre produzierten „Spidereuropa“-Modell angesehen werden. In Deutschland werden von der aktuellen Ausgabe nur 140 Fahrzeuge erhältlich sein, die grundsätzlich in Passione Rot Metallic lackiert und mit schwarzem Stoffverdeck ausgerüstet sein werden. Optional können auch speziell angepasste 17-Zoll-Leichtmetallräder bestellt werden, die an das Design des Originals aus dem Jahr 1981 erinnern sollen.

Neben den Sitzbezügen aus schwarzem Teilleder gibt es auch eine gehobene Ausstattung, die unter anderem Sitzheizung, LED-Vollscheinwerfer, Lederlenkrad, schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, Tempomat, Parkpiepser hinten sowie ein Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen und Navifunktion umfasst. Der Clou ist aber das aus maßgeschneiderten Koffern und Taschen bestehende Gepäckset, mit dem der Platz im Kofferraum optimal ausgenutzt werden kann. Auch ein großer Klappkoffer für den Gepäckträger wird mitgeliefert. Der mit einem „124“-Logo am Kühlergrill sowie einer Plakette mit der fortlaufenden Editionsnummer versehene Open Air-Fiat ist ausschließlich in Verbindung mit dem 140 PS starken 1,4-Liter-Turbomotor erhältlich. Das Schalten übernimmt entweder die manuelle Sechsgang-Schaltung oder die optional erhältliche Sechsgang-Automatik (1.900 Euro Aufpreis). Ab 32.390 Euro ist die Sonderedition hierzulande erhältlich.

Bilder: © Fiat