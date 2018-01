Land Rover Defender Works V8 70th Edition: Comeback als Sonderedition

By

Eigentlich 2016 aus der Produktion genommen, feiert der britische Offroader pünktlich zum 70. Markenjubiläum sein Comeback als Sonderedition. Der Land Rover Defender Works V8 70th Edition ist mit ordentlich Power ausgestattet und will mit einer exklusiven Ausstattung überzeugen. Leider werden nur 150 Exemplare davon gebaut.

Vor knapp zwei Jahren kam für die Offroad-Legende eigentlich das Aus, aber nun gibt es für 150 Landis der Baureihe ein Comeback als Sonderedition. Vom Land Rover Defender Works V8 70th Edition will man nur 150 Stück bauen, die aber trotz des durchaus stolzen Preises von 150.000 Pfund Sterling (rund 169.000 Euro) schnell vergriffen sein dürften.

Für so viel Geld gibt es immerhin den schnellsten Defender aller Zeiten, denn der bullige 5,0-Liter-V8-Motor liefert 405 PS und reicht maximal 515 Nm an die Kurbelwelle weiter. Damit ist der Sprint 0 auf 60 mph (zirka 96 km/h) in 5,6 Sekunden erledigt und es geht sogar rauf bis 171 km/h. Die Kraft wird über eine ZF-Achtgangautomatik mit eingebautem „Sport“-Modus natürlich an alle vier Räder geschickt.

Für optimale Performance und Fahrsicherheit sollen das Bremssystem und die modifizierten Federn, Dämpfer und Stabilisatoren sorgen. Speziell für das Editionsmodell wurde der Landi auf 18-Zoll-Räder mit All-Terrain-Reifen in der Dimension 265/65 R18 gestellt.

Als Ausstattungshighlights sind kontrastierende Schwarzakzente an der Karosse und Bi-Xenonscheinwerfer zu nennen. Der sowohl als 90er Radstandvariante als auch als 110er erhältliche Geländewagen wurde auch innen ordentlich aufgemöbelt. Da wären zuerst die Recaro-Sitze mit Windsor-Leder, welches auch die Türinnenverkleidungen und das Armaturenbrett umschmeichelt, zu nennen. Ein speziell von Land Rover Classic entwickeltes Infotainment-System wurde so angepasst, dass es nun sogar in den DIN-Schacht passt.

