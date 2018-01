BMW 2er Active Tourer/Gran Tourer: Mehr Power für die Vans

By

Ab März 2018 kommt das Update vom BMW 2er Active Tourer/Gran Tourer zu den Händlern. Die Münchener versprechen mehr Power für die Vans bei gleichzeitig gesenkten Emissionswerten. Ebenfalls neu ist die 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung und auch bei der Optik hat man nachgeschärft.

Auch wenn die Marktanteile bei den Familien-Vans in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind, hat man in München diese Spezies noch lange nicht abgeschrieben. Ein Update soll die beiden Modelle BMW 2er Active Tourer/Gran Tourer wieder attraktiver machen und so gibt es jetzt auch mehr Power für die Vans. Die überarbeiteten Motoren sind sieben Pferdestärken und zehn Newtonmeter stärker als ihre Vorgängergeneration.

Im Motorenangebot finden sich jetzt fünf Benziner (beim großen Modell nur drei) mit einer Leistung zwischen 109 und 231 PS sowie drei Diesel in den Leistungsstufen 116 und 150 PS. Auch den Plug-in-Hybrid 225xe iPerformance mit 136 PS aus einem 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner plus 88 PS aus E-Motor wird es weiterhin geben.

Beim stärksten Modell, dem 225i mit 231 PS, ist der Allradantrieb xDrive serienmäßig. Bei den anderen Modellen setzt man auch weiterhin auf den Frontantrieb. Das Getriebeangebot aus der manuellen Sechsgangschaltung und der Achtgangautomatik wird jetzt erstmals durch das 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung ergänzt. Das kann beim 218i und 216d optional bestellt werden, beim 220i ist es serienmäßig verbaut. Beim 225i xDrive wird serienmäßig mit einer 8-Gang-Automatik geschaltet.

Um die Emissionen zu senken, hat man alle Diesel mit NOx-Speicherkatalysator und SCR-System zur Harnstoffeinspritzung ausgestattet, so dass sie die Schadstoffnorm Euro 6d-TEMP einhalten und den Verbrauch um rund fünf Prozent verringern. Für die kleinen Benziner gibt es einen Partikelfilter, so dass sie die Schadstoffnorm Euro 6d-TEMP schaffen. Beim Design gibt es nur marginale Veränderungen: Die Niere ist breiter und höher geworden, so dass sie stärker in die Motorhaube hineinreicht und näher an die Scheinwerfer heranragt. Auch die Frontschürze wurde leicht angepasst und für alle Vierzylinder-Motoren gibt es in der neuen Version links und rechts je ein etwas größeres Auspuffendrohr. Bei den Preisen hält man sich bislang noch bedeckt.

Bilder: © BMW Group