Opel verlängert die Dieselprämie

Wie viele andere deutsche Hersteller, hat jetzt auch Opel die Dieselprämie bis Ende März 2018 verlängert. Wer also einen älteren Selbstzünder, egal welcher Marke, loswerden will und auf einen neuen Astra, Grandland X oder Insignia umsteigen will, kann sich noch bis zu 7.000 Euro Opel-Bonus sichern.

Nachdem bereits BMW, Mercedes und Volkswagen angekündigt hatten, ihre Umtauschprämien verlängern zu wollen, verlängert man nun auch bei Opel die Dieselprämie bis Ende März 2018. Wer bis dahin seinen alten Diesel, der nur die Abgasnormen Euro 1 bis 4 erfüllt, gegen ein neues Modell aus dem Opel-Portfolio austauschen will, kann von 1.750 Euro für den Tausch gegen einen neuen KARL bis zu 7.000 Euro Prämie beim Kauf eines Insignia kassieren. Möglich ist das bei allen deutschen Opel-Vertragshändlern für Neuwagen der Baureihen KARL, ADAM, Corsa, Astra, Crossland X, Zafira, Mokka X, Grandland X und Insignia.

Einzige Voraussetzung, die für die Verrechnung der Prämie eingehalten werden muss: die Abgabe und zertifizierte Verschrottung des alten Diesel-Fahrzeugs, das seit mindestens sechs Monaten auf den Kunden zugelassen sein muss. Dabei gilt der Bonus sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden. Eigentlich sollte die Prämie Ende 2017 auslaufen, aber auf dem Diesel-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten sich die Autohersteller auf eine Verlängerung des Angebotes verständigt.

Bilder: © Opel