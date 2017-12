Honda Jazz: Ab 2018 mit 130 PS starken 1,5-Liter-Benziner

By

Am 20. Januar 2018 kommt der mit neuem Design, einem 130 PS starken 1,5-Liter-Benziner und einer neuen Lackfarbe versehene Honda Jazz auf den Markt. Was sich im neuen Modelljahr ändert und welchen Preis ihr dafür bezahlen müsst, erklären wir in unseren News.

Im neuen Modelljahr gibt es für den Honda Jazz einen 130 PS starken 1,5-Liter-Benziner. Der ist 2018 ausschließlich in der Top-Ausstattungslinie „Dynamic“ zu haben und kostet dann mindestens 19.990 Euro. Für alle anderen Ausstattungslinien außer „Dynamic“ bleibt auch weiterhin der 1,3-Liter-i-VTEC-Benzinmotor mit 102 PS das Basisaggregat, das ab 16.640 Euro erhältlich ist. Wer will, kann sich nun das überarbeitete, optional verfügbare CVT-Getriebe einbauen lassen, das beim Beschleunigen noch gleichmäßiger reagieren soll.

Die ab 20. Januar erhältliche neue Version ist mit einem Karosserie-Kit aus rot abgesetztem Frontsplitter, Heck-Diffuser, Seitenschwellern und Heckklappen-Spoiler ausgestattet. Auch 16-Zoll-Alufelgen in Hochglanz-Schwarz können aufgezogen werden. Zum Serienumfang gehören auch die LED-Frontscheinwerfer und die Nebelscheinwerfer.

Im neuen Modeljahr gehören auch ein Tempomat und der City-Notbremsassistent (CTBA) zum Serienumfang. Höhere Ausstattungsvarianten verfügen über das Infotainmentsystem Honda Connect, eine Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie moderne Sicherheitstechnologien wie Kollisionswarnsystem (Forward Collision Warning), Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) und Spurhalteassistent (Lane Departure Warning).

Bilder: © Honda