Kia Sorento: 2,4-Liter-Saugbenziner als Diesel-Alternative

Das SUV Kia Sorento bekommt ab sofort einen 2,4-Liter-Saugbenziner als Diesel-Alternative. Wir verraten euch alle Details und den Preis für die neue Auswahl im Motorraum.

Bislang galt beim SUV aus Fernost die Devise: Friss oder stirb! Wer den Kia Sorento gekauft hat, konnte sich nur einen 2,2-Liter-Turbodiesel einbauen lassen. Den dann aber glücklicherweise optional entweder mit Frontantrieb oder mit Allrad. Nun gibt es ab sofort einen 2,4-Liter-Saugbenziner als Diesel-Alternative. Der 2.4 GDI leistet 188 PS und presst 241 Newtonmeter Drehmoment aus seinem 2,4 Liter großen Hubraum. Eine Zwangsbeatmung via Turbo oder einen Kompressor sucht man hier aber vergebens. Das Aggregat war schon auf vielen Märkten außerhalb Deutschlands zu haben und auch im Vorgänger des Koreaners gab es bereits einen 192 PS leistenden Benziner.

Der Vierzylinder kann über eine Sechsgang-Automatik geschaltet werden, welche die Kraft serienmäßig auf die Vorderräder überträgt. Gegen Aufpreis kann auch hier Allrad als Antriebsart gewählt werden. Angeboten wird der Benziner in den Ausstattungsversionen Edition 7 und Vision. In der Basisversion Edition 7 gibt es den 2.4 GDI ab 34.490 Euro und damit um 500 Euro günstiger als beim Diesel. Ebenfalls neu im Modelljahr 2018 ist die Fahrmodus-Wahl „Drive Mode Select“, welche neben „Eco“, „Komfort“ und „Sport“ auch die neue Einstellung „Smart“ beinhaltet. Wird dieser Modus gewählt, so merkt sich das Fahrzeug die Gewohnheiten des Fahrers und analysiert in Echtzeit die jeweilige Fahrsituation, um verschiedene Fahrzeugparameter wie die Lenkintensität oder die Gasannahme automatisch anzupassen.

Bilder: © Kia