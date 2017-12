Ergonomische Performance-Sitze im Opel Insignia GSi

By

Der Opel Insignia GSi steht für eine äußerst dynamische Performance. Im neuen Mittelklassesportler soll nun Dynamik und Komfort verbunden werden, weshalb die Rüsselsheimer auf AGR-zertifizierte (Aktion Gesunder Rücken e.V.), ergonomische Performance-Sitze setzen. Heizung und Massagefunktion inklusive.

Das ein richtig hart abgestimmter Sportler nicht immer das Beste für den Rücken der Insassen ist, hat man bei den Hessen erkannt und so bekommt die neue Generation vom Opel Insignia GSi ergonomische Performance-Sitze verpasst. Die rückenfreundlichen Sitzschalen haben das von der Aktion Gesunder Rücken e.V. ausgegebene AGR-Siegel erhalten und vereinen laut Herstellerangaben „hervorragenden Seitenhalt mit bestem Langstreckenkomfort“. Die für die Limousine sowie den Kombi Insignia GSi Sports Tourer erhältlichen Integralsitze bieten eine perfekte Verbindung zwischen Rückenlehne und Kopfstütze. Alles aus einem Stück.

Für den Komfort sorgen neben der Ventilation, der Sitzheizung und der Massagefunktion auch die verstellbaren Seitenwangen, mit denen der Sitz noch individueller an den Rücken des Fahrers angepasst werden kann. Die variablen Wangen sowie die Luftkissen der Vier-Wege-Lordosenstütze können elektrisch aktiviert werden. Per Memory-Funktion lassen sich alle Einstellungen abspeichern und später wieder abrufen. Nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Fertigung geschieht bei Opel nicht bei einem Zulieferer, sondern wird hausintern vergeben. Der Grundaufbau stammt vom Autobauer selbst und die „wesentlichen Stahlteile“ kommen aus dem Werk in Kaiserslautern. Mit dem neuen Sitz konnte auch Gewicht eingespart werden, so dass nun eine Sitzschale nur noch 26 Kilo wiegt, anstatt wie im Corsa OPC bislang 28 Kilo.

