Das ist der Innenraum der neuen Mercedes-Benz G-Klasse (W464)

Seit fast vier Jahrzehnten wird der Offroad-Schwabe verkauft und von Vielen geschätzt, doch auf der Detroit Motor Show wird im Januar 2018 eine komplette Überarbeitung des Gelände-Räubers zu sehen sein. Auch wenn man sich bei Bildern von der Karosse noch zurückhält, können wir euch jetzt schon den komplett überarbeiteten Innenraum der neuen Mercedes-Benz G-Klasse (W464) zeigen.

Eines vorweg: Vieles wird sich ändern, aber wer in den überarbeiteten Geländewagen einsteigt, wird sich sicher auch gleich wieder heimisch fühlen, denn im Innenraum der neuen Mercedes-Benz G-Klasse (W464) finden sich sowohl der altbekannte Haltegriff als auch die drei Schalter für die drei Sperren an nahezu unveränderter Position wieder. Auch die große, fast senkrecht stehende Frontscheibe bleibt erhalten. Und dennoch spendiert man dem neuen Modell noch mehr Platz und noch mehr Luxus.

Mit der Neuauflage will man zu seinen anderen top-modernen PKW-Modellen aufschließen und verbaut gleich einmal die neueste Generation vom Infotainmentsystem. Auch wenn man sich weiterhin noch die klassischen Rundinstrumente einbauen lassen kann, so dürften wohl viele Käufer bereits in das aus S- und E-Klasse bekannte, 12,3 Zoll große Display investieren. Auch aus dem Interieur vom E-Klasse Coupé kennen wir bereits die nun auch im Offroader eingezogenen berührungsempfindlichen Steuerflächen am Multifunktionslenkrad und die runden Lüftungsdüsen. Zudem halten jetzt auch die aktuelle Klimaanlagensteuerung samt den bekannten Chrom-Tasten im großen Schwaben Einzug.

Auch für die Passagiere soll es im Cockpit mehr Platz geben. Die Gäste in der ersten Reihe haben in der Breite sieben Zentimeter mehr Raum und können sich zukünftig auf den von der „Aktion Gesunder Rücken e. V.“ empfohlenen Sitzen sogar den Rücken massieren lassen. Für die hintere Reihe gibt es zudem 15 Zentimeter mehr Beinfreiheit. Damit können dann auch Personen mit einer Körperlänge von über 1,90 Metern bequem über lange Strecken im Fond mitreisen. Die Sitze sind natürlich im ganzen Fahrzeug komplett mit Leder überzogen. Wer will, kann sich gegen Aufpreis im sogenannten Exklusiv-Paket auch besonders edle Nappa-Tierhäute sowie den Alcantara-Nachfolger Dinamica aus Mikrofaser sichern.

