McLaren Senna: 800 PS für das extreme Hypercar

Die Formel 1-Legende wird jetzt mit einem ganz besonderen Fahrzeug geehrt: Der McLaren Senna ist ein extremes Hypercar mit 800 PS, verteilt auf nur 1.198kg. Blöd nur, dass bereits alle 500 Exemplare der limitierten Auflage, die im dritten Quartal 2018 auf die Straßen rollen soll, vergriffen sind.

Der McLaren Senna ist mit seinen 1.198kg das leichteste Straßenauto der Marke seit dem legendären F1. Wie es der Name bereits vermuten lässt, will man mit dem 800 PS starken Hypercar den legendären Formel-1-Piloten Ayrton Senna ehren. Dank des geringen Leergewichtes ergibt sich ein brachiales Leistungsgewicht von 668 PS pro Tonne. Die Basis für das PS-Monster bildet der 720S, den man mit ausladenden Aerodynamik-Teilen, wie beispielsweise einem gigantischen hydraulischen Spoiler, einem ausladenden Splitter und einem doppelten Diffusor, auf Rennwagen getrimmt hat.

Direkt hinter der Fahrgastzelle findet sich ein doppelt aufgeladener V8-McLaren-Mittelmotor, der seine Kraft an die Hinterräder schickt. 800 PS und auch maximal 800 Nm Drehmoment – das sind die beeindruckenden Werte, die über die Kurbelwelle an das in der Voreinstellung automatisierte Doppelkupplungsgetriebe mit 7-Gang-Schaltung weiterleiten. Wer will, kann die Gangschaltung über Schaltwippen am Lenkrad aber auch vollkommen manuell ansteuern.

Für den entsprechenden Sound beim Racer sorgt eine neue Abgasanlage aus Titan und Inconel. Für die perfekte Straßenlage soll die hydraulische Federung RaceActive Chassis Control II (RCC II) sorgen, bei der, wie beim P1 auch, die Dämpfer hydraulisch miteinander verbunden sind und bei dem auch die Stabilisatoren hydraulisch ausgelegt sind. Besondere Aufmerksamkeit dürften die Türen erregen, denn sie lassen sich in der Mitte optional mit einem Glaseinsatz versehen. Das per Handarbeit im englischen Woking gefertigte Geschoss soll im dritten Quartal 2018 erstmals ausgeliefert werden. Wer noch keines der Fahrzeuge vorbestellt hat, kann den Puls jetzt wieder herunterfahren, denn alle 500 geplanten Exemplare zum Stückpreis von 922.250 Euro sind bereits verkauft.

