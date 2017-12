Opel Insignia GSi: Ein großer Name kehrt zurück

By

Die Baureihe der sportliche GSi-Modelle der Rüsselsheimer ist legendär: Allen voran das Kult-Mobil Manta. Mit dem Opel Insignia GSi kehrt der große Name nun zurück. Der Sportler kann wahlweise von einem BiTurbo-Diesel oder einem Turbo-Benziner befeuert werden. Alle Infos und die Preise bekommt ihr in diesem Artikel.

GSi gegen GTI – ein ewiges Duell, was mit dem Manta Mitte der 1980er Jahre wohl seinen Höhepunkt erlebte. Lange war es ruhig um die Sport-Versionen der Opel-Baureihen, doch nun kehrt mit dem Opel Insignia GSi ein großer Name zurück. Das Fahrzeug kann ab sofort bestellt werden. Die Limousine „Grand Sport“ startet jetzt bei 45.595 Euro. Wer den Kombi „Sports Tourer“ fahren will, muss noch einmal genau 1.000 Euro obendrauf legen.

In der Limousine tankt man für den 210 PS starken Einstiegsmotor Diesel. Der Zweiliter-BiTurbo-Selbstzünder bringt sein maximales Drehmoment von 480 Nm bereits bei 1.500 U/Min auf die Kurbelwelle. Wer noch mehr Power will, für den gibt es den ab 47.800 Euro erhältlichen Grand Sport mit einem 260 PS starken Zweiliter-Turbobenziner. An beide Motoren wird eine Achtgang-Automatik angeflanscht, das sich wahlweise auch per Lenkrad-Paddel schalten lässt. Zudem verfügen beide Versionen über adaptiven Allradantrieb mit Torque-Vectoring, auf den 20-Zoll-Alus stecken extra griffige Michelin Pilot Sport 4 S-Reifen, es gibt eine Tieferlegung um 10 Millimeter sowie ein besonders dynamisch abgestimmtes FlexRide-Chassis.

Der starke Otto-Motor beschleunigt den GSi in 7,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Erst bei 250 km/h wird elektronisch abgeriegelt. Das Triebwerk soll sich auf 100 Kilometern mit 8,6 Litern begnügen. Beim Diesel beträgt dieser Wert sogar nur 7,3 Liter/100 km.

Bilder: © Opel