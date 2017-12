Opel Grandland X: Neuer Top-Diesel mit 177 PS ab 37.320 Euro bestellbar

By

Die Angebotspalette vom neuen großen Crossover Opel Grandland X wird um einen neuen Top-Diesel mit 177 PS erweitert, der ab sofort ab 37.320 Euro bestellt werden kann. Ebenfalls neu ist die Premiumausstattung ,,Ultimate“, die es zu Preisen ab 34.240 Euro geben wird. Alle Details zur neuen Ausstattungslinie und zum neuen Motor bekommt ihr in unseren News.

Ab sofort kann für den Opel Grandland X auch ein neuer 2,0-Liter-Diesel mit 177 PS, 400 Newtonmetern und einer neuen Acht-Stufen-Automatik bestellt werden. Die Preise für den ab sofort bestellbaren Top-Diesel starten bei 37.320 Euro. Damit verbraucht der 4,48 Meter lange SUV-Crossover nur zwischen 4,8 und 4,9 Litern Diesel je 100 Kilometer. Bisher konnte der große Crossover nur mit einem 1,2-Liter-Turbo-Dreizylinder mit 130 PS und einem 1,6-Liter-Selbstzünder mit 120 PS bestellt werden.

Nun legt man mit dem großen Selbstzünder noch eine Schippe drauf. Der neu konstruierte Motor mit einem SCR-Katalysator dürfte vor allem für Vielfahrer interessant sein. Durchzugsstark und sparsam ist das neue Aggregat. Dazu sagte Opel-Vertriebs- und Marketingchef Peter Küspert: „Unser neuer Opel Grandland X verkörpert Abenteuerlust und Freiheit. Dazu gehört natürlich auch ein besonders durchzugsstarker Turbodiesel, der die Extra-Portion Fahrspaß bei effizienten Verbrauchswerten bietet. […]“ Die 400 Nm liegen bereits bei 2.000 U/Min an, so dass schon vom Start weg reichlich Kraft vorhanden sein sollte. Dank dieser Power beschleunigt das Triebwerk den großen Rüsselsheimer in 9,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 214 km/h.

Auch die Premiumausstattung „Ultimate“ ist neu und bietet zu Preisen ab 34.240 Euro unter anderem eine silberfarbene Dachreling, 19-Zoll-Bicolor-Leichtmetallräder, zertifizierte Premium-Ergonomie-Sitze, Sitzheizung auch hinten, Lederausstattung, das Denon-Premium-Soundsystem sowie das Smartphone-kompatible Navi 5.0 Intelli-Link-Infotainmentsystem mit acht Zoll großem Farb-Touchscreen. Weitere Merkmale sind die Aluminium-Sportpedalerie, der Online- und Serviceassistent Onstar, das adaptive AFL-LED-Licht, die 360-Grad-Kamera und der automatische Parkassistent. Wer ein geeignetes Smartphone hat, kann dieses induktiv aufladen lassen und wer will, kann sich noch die optionale Traktionskontrolle Intelli-Grip mit fünf Modi einbauen lassen.

Bilder: © Opel