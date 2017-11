Aston Martin Vantage V8: 510 PS-Geschoss von der Insel

By

Der Vorgänger vom Aston Martin Vantage V8 war schon ziemlich in die Jahre gekommen und so wird nun im Mai 2018 ein neues 510 PS-Geschoss von der Insel ausgeliefert. Der kleine Einstiegssportwagen bezieht seine Kraft aus dem gleichen V8-TwinTurbo, wie er im Mercedes-AMG GT verbaut ist, nur eben mit etwas anderen Kennzahlen. Vom Design her erinnert das überarbeitete Modell nach dem Update stark an den DB10, den man extra für den James Bond-Streifen „Spectre“ in einer Kleinstauflage angefertigt hatte.

510 PS auf 1.530 Kilogramm verteilt – das sind die wichtigsten Leistungsdaten zum neuen Aston Martin Vantage V8. Das Geschoss von der Insel beschleunigt aus dem Stand auf 100 km/h in nur 3,6 Sekunden und lässt die Tachonadel auf maximal 314 km/h klettern. An der Antriebswelle des Transaxle-Autos aus kohlefaserverstärktem Kunststoff zerren maximal 685 Nm Drehmoment. Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik von ZF.

Wer selber schalten will, kann aufatmen, denn auch ein manuelles Siebengang-Sportgetriebe soll in Planung sein. Dabei liegt der 2. Gang genau gegenüber vom 3. Gang – eine Schaltanordnung, die der britische Rennwagenkenner als „Dogleg“ bezeichnet. Beim Durchschnittsverbrauch haben die Entwickler 10,5 Liter je 100 km angegeben.

Zum ersten Mal in einem Sportwagen der Marke ist eine elektronisch gesteuerte Differenzialbremse („E-Diff“) an der Hinterachse verbaut. Damit will man dann innerhalb von wenigen Millisekunden eine vollständige Sperrwirkung und damit auch eine noch bessere Traktion, vor allem aus den Kurven heraus, erzielen. Die Achslast des 4,47 Meter langen Font-Mittelmotorsportwagens ist mit 50:50 angegeben. Abtrieb wird auch ohne große Spoiler erzielt. Das britische Understatement gestand den Entwicklern lediglich zu, ein Gurney Flap und einen Diffusor als Aerodynamik-Elemente anzusetzen.

Seine technische Verwandtschaft zu Mercedes-Benz zeigt man mit dem Interieur des Zweisitzers mit dem Acht-Zoll-Bildschirm und der Bedieneinheit. Dennoch ist man auf der Insel um eine eigene Note bemüht, die man mit Leder, Carbonapplikationen und Vantage-Stickereien auf den Kopfstützen unterstreichen will. Die Auslieferung der ersten Exemplare, auch als GTE-Sportwagen, soll dann im Frühjahr 2018 erfolgen. Laut den Kollegen von Auto, Motor und Sport soll dann der Basispreis bei 154.000 Euro liegen.

Bilder: © Aston Martin