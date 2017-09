VW Polo GTI: Neuauflage mit 200 PS

By

Mehr Power, eine bessere Ausstattung und ein attraktives Styling: Das alles gibt es Ende 2017 für den neuen VW Polo GTI. Die sportliche Speerspitze des Kleinwagens wird in der Neuauflage mit 200 PS ausgerüstet. Was ihr für die rund 23.000 Euro Einstiegspreis bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Wenn Ende September die neue Generation des Normalo-Polo in Deutschland auf den Markt kommen wird, so dauert es dann nur noch wenige Wochen, bis der VW Polo GTI in der Neuauflage mit 200 PS die Arena betreten wird. Ende des Jahres kommt der kleine Heißsporn, der im Vergleich zum Vorgänger in puncto Leistung und Hubraum noch ein paar Schippen nachgelegt hat. Der stärkste Polo im Programm wird für rund 23.000 Euro an die neuen Besitzer gehen und will auch mit einer umfangreichen Serienausstattung und einigen attraktiven Optionen punkten.

In Sachen Styling hat man dem Kraftzwerg eine dezente Schönheitskur mit Luftöffnungen in der Front mit schwarzem Wabengitter, einem roten Querstreifen über dem Kühlergrill und einem roten Akzent in den auspreispflichtigen LED-Scheinwerfern verpasst. Das Hinterteil glänzt mit dunkel getönte LED-Rückleuchten, einem Dachkantenspoiler sowie einem Doppelauspuffendrohr in einer Diffusorheckschürze. Die Schwellerverbreiterungen, 17-Zoll-Räder und eine Fahrwerkstieferlegung lassen den Kleinen noch stämmiger wirken.

Für kräftigen Schub sorgt jetzt ein Zweiliter-Benziner, der 200 PS und maximal 320 Newtonmeter Drehmoment mobilisiert. Das sind acht PS mehr als noch beim alten 1,8-Liter-Aggregat. Das Schalten überlässt man in der neuen Version zunächst ausschließlich dem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe DSG. Erst 2018 soll dann auch ein manuelles Sechsgang-Getriebe folgen. Die Version mit dem DSG erreicht aus dem Stand bereits nach 6,7 Sekunden die 100 km/h-Marke. Beim Verbrauch geben die Ingenieure 5,9 Liter an.

Optisch sorgen im Innenraum die Sportsitze mit dem Caro-Muster „Clark“ sowie ein Sportlederlenkrad mit roten Ziernähten für Akzente. Die Serienausstattung des ausschließlich als Fünftürer erhältlichen Kleinwagens ist mit einem Kollisionsverhinderer mit Fußgängererkennung, zusätzlichem Kopfairbags vorne und hinten, Fahrprofilauswahl, der Differenzialsperre XDS, dem Infotainmentsystem Composition Colour, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten, Abbiegelicht, höhenverstellbarem Fahrersitz und elektrische Fensterhebern rundum noch umfangreicher geraten als beim Vorgänger. In der Aufpreisliste finden sich zudem noch das adaptive „Sport Select“-Fahrwerk, das Active Info Display mit GTI-spezifischer Grafik, eine induktive Smartphone-Ladeschale, Panorama-Schiebedach, 18-Zoll-Räder oder ein 300-Watt-Audiosystem von Beats.

