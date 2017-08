Nissan 370Z Roadster RS: Extrem limitiertes Sondermodell

By

Nur 25 Stück vom Sondermodell Nissan 370Z Roadster RS sollen gebaut und verkauft werden. In Anlehnung an das legendäre „370Z Nismo Roadster Concept“ bietet das Editionsmodell zahlreiche Stilelemente des nur als Coupé angebotenen Top-Modells Nismo. Was der Spaß kosten soll, erfahrt ihr in unseren News.

Mit dem auf lediglich 25 Stück extrem limitierten Sondermodell Nissan 370Z Roadster RS legen die Japaner eine RS-Edition in besonders sportlichem Design auf. So gibt es neben einer nummerierten Plakette als exklusives Erkennungszeichen auch zahlreiche Original-Teile vom Nismo.

Die Front- und Heckschürze sowie die Seitenschweller sind im Design von Nissan Motorsport (Nismo) ausgeführt und auch die aufgefrischten 19-Zoll-Leichtmetallfelgen tragen die Handschrift des Performance-Ablegers. Am Heck des sportlichen Sechszylinders sorgt der Sport-Endschalldämpfer – natürlich mit Nismo Schriftzug – für eine kernige und kraftvolle Soundkulisse.

Im Gegensatz zu dem geschlossenen Spitzensportler gibt es aber bei der Roadster-Version leider keine Leistungsspritze. Es bleibt beim 3,7 Liter großen Sechszylinder mit 328 PS. In Verbindung mit der serienmäßigen Siebengang-Automatik gelingt damit der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 5,8 Sekunden. Die elektronische Beschleunigungsbremse setzt, wie so oft, bereits bei 250 km/h ein. Wer will, kann die Gänge auch mit den Schaltwippen am Lenkrad manuell einlegen. Mit einem Startpreis von 49.990 Euro ist das ab sofort bestellbare Editionsmodell allerdings auch knapp 10.000 Euro teurer als das Standardmodell mit Handschaltung.

Bilder: © Nissan