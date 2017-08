VW T-Roc: Crossover mit knackigen Golf-Abmessungen

By

Mit seinen 2,60 Metern Radstand und Platz für bis zu fünf Personen sowie 445 bis 1.290 Liter Stauraum ist der neue VW T-Roc ein Crossover mit knackigen Golf-Abmessungen. Das durchgestylte und hochgelegte Golf-Derivat wird im Herbst auf die Jagd nach neuen Kunden gehen. Alle Infos dazu bekommt ihr in unseren News.

Sieht man einmal von der Fahrzeughöhe ab, so ist der 4,23 Meter lange VW T-Roc eigentlich ein Crossover mit knackigen Golf-Abmessungen. Nur dass er im Vergleich zum Kompakt-Bestseller aus Wolfsburg doch irgendwie mutiger, moderner und frischer daherkommt. Trotz der kompakten Maße bietet er selbst großgewachsenen Passagieren auch im Fond ausreichend Platz zur Entfaltung und der Kofferraum ist mit normal 445 und erweitert bis zu 1.290 Liter auch üppig bemessen.

Der Clou im Gepäckraum ist der herausnehmbare Zwischenboden, mit dem man die mittlerweile sonst übliche, tiefe Kofferraummulde vermeiden kann. Eher ungewöhnlich für ein Kompakt-SUV: Die Kofferraumklappe kann elektrisch geschlossen werden. Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, sagte anlässlich der Weltpremiere in Italien: „Der T-Roc setzt einen neuen Maßstab im boomenden SUV-Segment. Mit seiner Funktionalität, Fahrdynamik und Technologie verkörpert der T-Roc alle guten Volkswagen Qualitäten. Er ist ein Meilenstein in unserer SUV-Offensive.“

Im Innenraum will man durch das Active Display genannte digitale Kombiinstrument und das Top-Infotainmentsystem mit großem 8-Zoll-Touchsreen glänzen. Im Bordcomputer sollen sich bis zu vier verschiedene Fahrerprofile abspeichern lassen. Hochglanzoberflächen und Applikationen in Wagenfarbe sollen für schicke Akzente sorgen. Im September kommt der Wagen für deutlich unter 20.000 Euro auf den Markt. Der Preisunterschied zu einem gleich ausgestatteten Golf dürfte dann kaum 2.000 Euro betragen. Da dürfte so mancher potentielle Golf-Interessent sicher ins Grübeln kommen.

Bei den Assistenzsystemen sind City-Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Multikollisionsbremse und Spurhalteassistent serienmäßig mit an Bord. Gegen Aufpreis können Abstandstempomat, Querverkehr-, Totwinkel- oder Müdigkeitswarner bestellt werden. Zum Start gibt es für den T-Roc drei Diesel und drei Benziner, die jeweils in den drei Leistungsstufen 115, 150 und 190 PS, zu haben sein werden. Die beiden Top-Motoren, 2.0 TSI und ein 2.0 TDI, sind grundsätzlich mit Allradantrieb und Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet. Bei den Basismotoren, 1,0-Dreizylinder-TSI und 1.6 TDI, sind lediglich Frontantrieb und manuelles Sechsganggetriebe bestellbar. Zu den genauen Fahr- und Verbrauchswerten haben die Wolfsburger bislang noch keine Angaben gemacht.

Bilder: © Volkswagen AG