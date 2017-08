Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: Überlanger Luxus-Traum

By

Beim kalifornischen Edelblech-Gipfeltreffen – der Monterey Car Week in Pebble Beach – hat der Daimler-Ableger einen mit 5,70 Meter überlangen Luxus-Traum im Edel-Design vorgestellt: Das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Das ist 750 PS stark und ausschließlich als reines Elektroauto zu haben. Alles Details zur Weltneuheit gibt es für euch in unseren News.

Ein wahrer Luxus-Traum schwebt da ein: das Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Eine Edel-Yacht für die Straße, die mit einem Elektroantrieb mit 750 PS ausgestattet sein wird, präsentierten die Schwaben jetzt beim diesjährigen Concours d’Elegance in Pebble-Beach. Damit soll das als reines Elektroauto ausgelegte Concept Car rund 500 km nach NEFZ-Fahrzyklus (über 320 km nach EPA) schaffen. Dafür stecken unter dem edlen Blechkleid ein im Unterboden versteckter Akku sowie jeweils ein Elektromotor an jedem Rad.

Der Stromspeicher wird über eine CCS-Schnittstelle mit 350 kW wieder aufgeladen. Somit sollen schon nach fünf Minuten Ladedauer wieder 100 Kilometer Fahrtstrecke zur Verfügung stehen. Der bärenstarke Allrad-E-Antrieb soll das Fahrzeug in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und auf bis zu 250 km/h treiben.

Nicht nur wegen seiner Länge, sondern auch wegen dem außergewöhnlichen Design erinnert der 5,70 Meter lange Art-Déco-Traum an eine Luxus-Yacht der 1930er Jahre. Das Cabrio wird auf 24-Zoll- Leichtmetallfelgen mit in Roségold-lackiertem Zentralverschluss und Vielspeichen-Design gestellt. Im Innenraum dominiert ein Ledertraum in Weiß, der von Holz-Alu-Planken auf dem Boden und von klassischen Rundinstrumenten flankiert wird.

Dominiert wird das Cockpit von einem gigantischen, umlaufenden Displayband sowie vom gläsernen Mitteltunnel. Die blauen Ambiente-LEDs runden das maritime Flair im Innenraum ab. Ob und wann die Studie Realität werden könnte, ist leider wie so oft noch völlig unklar.

Bilder: © Daimler AG