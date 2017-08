Opel Vivaro zukünftig auch als Tourer und Combi+

By

Die Hessen erweitern die Formenpalette beim Opel Vivaro um zwei neue Modelle: Den Großraum-Transporter gibt es zukünftig auch als Tourer und Combi+, womit die Konzernstrategen auch gleich auf neue Käuferschichten abzielen. Im Fokus stehen bei den neuen Varianten nicht mehr nur der Transport von Waren, sondern eher die komfortable Mobilität von bis zu neun Personen und innovative Business-Anwendungen.

Auf der diesjährigen IAA in Frankfurt/Main (12.-24.9.2017) gibt es gleich zwei neue Varianten vom Opel Vivaro zu sehen: Demnächst können die beiden flexiblen Passagiervarianten Tourer und Combi+ dann bestellt werden. Bei der Tourer-Version legt man den Fokus besonders auf die Nutzung als komfortable Business- und Reise-Lounge.

Dafür baut man in das neue flexible VIP-Shuttle unter anderem eine auf Schienen verschiebbare zweite Sitzreihe mit drei Plätzen und Armlehnen an den Außenseiten. Damit den Passagieren der Zutritt zur hintersten Sitzreihe so einfach wie nur möglich gemacht wird, können die äußeren Sitze ganz einfach per Easy-Entry-Funktion nach vorne geklappt werden. Für einen noch schnelleren Einstieg kann der Tourer auch mit einer zweiten Schiebetür bestellt werden.

Soll der Innenraum auch einmal für ein kleines Meeting in der mobilen Business-Lounge verwendet werden, so lässt sich die zweite Sitzreihe auf Wunsch einfach um 180 Grad drehen und eine Vis-à-vis-Sitzanordnung entsteht. Für die zweite Reihe können optional auch zwei 360-Grad-Drehsitze, auf Wunsch auch in Leder und mit Klapptisch, geordert werden. Und weil man für ein Meeting natürlich auch Laptop und andere mobile Geräte braucht, verfügt der Business-Vivaro über zwei USB-Eingänge und eine 220-Volt-Steckdose (bis 300 Watt) in der zweiten Reihe. Abgerundet wird die Ausstattung vom Business-Abteil durch LED-Deckenleuchten sowie eine Klimaanlage.

Mit dem Combi+ kommt dann das Fahrzeug für etwas handfestere Einsätze, wie beispielsweise den Personaltransport am Flughafen oder zur nächsten Baustelle. Die mit bis zu neun Sitzen ausgestattete Version ist ein Komfort-Upgrade zum bereits bekannten Combi. Neu in der Combi+-Version ist unter anderem ein sechsfach einstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Armlehne, ein Lederlenkrad, die Armlehnen für die Rückbänke sowie eine klappbare dritte Bank. Die zweite und dritte Sitzreihe können ohne den Einsatz von Werkzeug leicht ausgebaut werden. Zudem können Schiebefenster, optionale Fußraumteppiche und auf Wunsch auch eine zweite seitliche Schiebetür geordert werden. Bei den konkreten Preisen und Terminen für den Marktstart halten sich die Rüsselsheimer noch zurück.

Bilder: © Opel