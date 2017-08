VW Tiguan Allspace: Preise starten bei 29.975 Euro

By

Der VW Tiguan Allspace hat nun seine Verkaufsfreigabe erhalten und kann ab sofort bestellt werden. Die Preise für die um 21,5 Zentimeter längere Variante des SUV mit optionaler dritter Sitzreihe starten bei 29.975 Euro. Alle Details zum Großraum-SUV bekommt ihr in unseren News.

Durch seinen Längenzuwachs um 21,5 Zentimeter und den Zuwachs beim Radstand um knapp 11 Zentimeter bietet der VW Tiguan Allspace deutlich mehr Platz als das normale Modell vom SUV. Das eröffnet neue Möglichkeiten und sorgt dafür, dass der Neue aus Wolfsburg optional mit einer dritten Sitzreihe ausgestattet werden kann. Mehr Platz bedeutet aber eben leider logischerweise auch einen höheren Preis und so ist die Langversion mit dem Startpreis von 29.975 Euro um 1.825 Euro teurer als ein normaler Tiguan, der mit dem gleichen 1.4 TSI Motor mit 150 PS und der gleichen Ausstattung daherkommt.

In der Basisausstattung „Trendline“ gibt es im Neuen unter anderem 17-Zoll-Räder, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, einen doppelten Ladeboden, das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ samt City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, eine Klimaanlage und das Radio „Composition Colour“ inklusive acht Lautsprechern. Neben dem Basisaggregat gibt es den gleichstarken 2.0 TDI für mindestens 32.850 Euro. Das optionale 7-Gang-DSG ist mit 2.000 Euro Aufpreis in der Optionsliste vermerkt. Wer das SUV mit dem 4Motion Allradantrieb ausstatten will, muss noch einmal 2.025 Euro oben drauflegen. Die Ausstattungslinie „Comfortline“ startet bei 32.375 Euro und die Top-Ausstattung „Highline“ die es zum Marktstart vorerst nur mit Dieselmotoren geben wird, kann ab 40.300 Euro geordert werden.

Bilder: © Volkswagen