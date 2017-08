Opel Sommer Upgrade lockt mit niedriger Leasingrate

By

Während sich die anderen deutschen Autohersteller über Software-Updates und die Dieselaffäre ärgern, geht man bei den Rüsselsheimern in die Offensive und will die Kunden mit dem Opel Sommer Upgrade samt niedriger Leasingrate für den Opel Astra locken. Den Astra-Fünftürer und den Astra Sports Tourer kann man unter bestimmten Bedingungen schon für 99 Euro im Monat leasen. Alle Details gibt es in unserem Artikel.

Nachdem man in dieser Woche schon bei Toyota und Ford angekündigt hatte, zwischen 2.000 und 8.000 Euro für alte Diesel-Fahrzeuge zahlen zu wollen, wenn man im Gegenzug auf ein Fabrikat der beiden Hersteller umsteigt, geht es nun auch bei Opel in die Richtung Kaufprämie. Unentschiedene Kunden sollen mit dem Opel Sommer Upgrade langfristig an die Marke gebunden werden. Wer seinen alten Opel beim Händler abgibt, bekommt bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines neuen Astra oder Astra Sports Tourer eine Prämie von 750 Euro. Der Tausch-Bonus soll die Kunden wieder zu den Händlern locken.

Ein weiterer Anreiz, mal wieder den Weg ins Autohaus in der Stadt anzutreten, sollen stark vergünstigte Leasingraten von nur 99 Euro im Monat für Astra und Astra Sports Tourer bieten. Wer sich bei einem 1,4-Liter-Astra mit 100 PS für eine Leasingdauer von 36 Monaten entscheidet und eine Anzahlung von einmalig 2.800 Euro leistet, ist in dem Fall mit knapp unter 100 Euro im Monat dabei. Attraktive Raten gibt es darüber hinaus auch bei weiteren Opel-Fahrzeugen wie dem Kleinwagen Corsa und dem SUV-Bestseller Mokka X.

Bilder: © Opel