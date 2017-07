Rolls-Royce Phantom VIII: Der König der Luxusliner

By

Es gibt ein neues Must-Have für die Superreichen und Adligen dieser Welt: Den Rolls-Royce Phantom VIII, der auch in seiner achten Generation immer noch den Anspruch hat, das beste Auto der Welt zu sein. Im kommenden Jahr soll das neue Luxusschiff dann zu den Kunden rollen. Und so langsam fällt auch beim König der Luxusliner ab und an mal das Wort „Leichtbau“. Beim Werkstoff für die neue „Architecture of Luxury“-Karosse setzt man vor allem auf Aluminium, was Gewicht einsparen und die Karosse um bis zu 30 Prozent steifer machen soll.

Die Spirit of Exctasy, die elegante Dame mit dem wehenden Kleid, wird sich bald an der Spitze der Motorhaube eines neuen Modells wiederfinden. Sie ziert ab 2018 den neuen Rolls-Royce Phantom VIII – einen echten König der Luxusliner. Das Fahrzeug der obersten Oberklasse präsentiert sich in einem neuen, aufgefrischten Design, das einen Mix aus bekannten Wiedererkennungsmerkmalen, wie etwa dem markanten Kühlergrill mit den senkrechten Chromstreben, aber auch aus Designneuerungen, wie dem nun steiler angestellten Heck, bieten wird. An der Front der fast sechs Meter langen Luxusyacht finden sich zudem neue LED-Laser-Scheinwerfer.

Offenbar kann auch die englische BMW-Tochter nicht mehr ganz so mit den Kilos um sich werfen und so hält nun auch hier zumindest dezenter Leichtbau Einzug. Leichtes Aluminium ist ein zentraler Bestandteil der Karosse. Das wirkt sich nicht nur positiv auf das Gewicht aus, sondern damit wird die auch als „Architecture of Luxury“ bezeichnete Karosse um etwa 30 Prozent steifer als die Spaceframe- Konstruktion des Vorgängers. Die Struktur soll dann auch in weiteren Modellen wie dem Ghost, Wraith, Dawn und dem SUV Project Cullinun Anwendung finden.

Für den Vortrieb der auf 22-Zoll-Rädern heranrollenden Sänfte dient ein neu entwickelter 6,75-Liter-V12-Twinturbo. Der leistet mit 563 PS mal eben über 100 PS mehr als der Motor des Vorgängers (460 PS) und leitet bärenstarke 900 Nm bei niedrigen 1.700 U/Min an die satellitengesteuerte Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF weiter. So viel Kraft und Luxus hat natürlich auch seinen Preis: Auch wenn der genaue Preis wie immer gehütet wird wie ein Staatsgeheimnis, so sollte man wohl schon mit rund 400.000 Euro rechnen.

Bilder: © Rolls-Royce / BMW Group