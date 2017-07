Suzuki Swift Sport: Dynamisches Leichtgewicht

By

Auf der IAA 2017 in Frankfurt am Main wird im September mit dem neuen Suzuki Swift Sport ein dynamisches Leichtgewicht vorgestellt. Was wir bereits über die Sportversion der mittlerweile sechsten Swift-Generation wissen, erfahrt ihr in unseren News.

Sportliche Kleinwagen haben bei den Japanern schon eine lange Tradition. Geringes Gewicht und eine mehr als ausreichende Motorleistung lassen die Fans der kleinen Kurvenflitzer höherschlagen. Im September 2017 kommt auf der IAA mit dem Suzuki Swift Sport ein weiteres Modell dazu. Vor der Premiere gibt es für euch ein offizielles Foto und einige Ausstattungsdetails. Bei den technischen Daten halten sich die Japaner aber leider noch zurück. Allerdings ist wohl davon auszugehen, dass der 1,6-Liter-Saugbenziner mit 136 PS aus dem Vorgänger ausgedient haben dürfte. Die Leistung im neuen Sport-Swift dürfte wieder etwas darüber liegen. Denkbar wäre beispielsweise der 1,4-Liter-Turbobenziner mit 140 PS aus dem Vitara.

Das dynamische Leichtgewicht hat auch ordentlich abgespeckt. Wog der Vorgänger noch 1.120 Kilogramm, so besteht bei der neuen Variante durchaus die Möglichkeit, dass die 1.000-Kilogramm-Marke unterboten wird, denn schon in der Basisversion haben die Entwickler 120 Kilogramm einsparen können. Beim Styling hat man den Neuen mit sportlichen Ambitionen nur dezent und behutsam nachgeschärft. Ein Wabengitter im Kühlergrill sowie eine Frontschürze mit zusätzlicher Spoilerlippe sind da noch die auffälligsten Merkmale. Dunkel hinterlegte Scheinwerfer, schwarze Seitenschwelleraufsätze, 17-Zoll-Leichtmetallräder, dunkel getönte Heckscheiben und ein grellgelber Außenlack sind weitere dezente Akzente der Sport-Optik. Die Vorgänger-Version war als Dreitürer noch ab 18.500 Euro zu haben. Der Neue dürfte dann wohl etwas darüber liegen. Sobald es News zum neuen Nippon-Sportpaket gibt, erfahrt ihr es hier sofort.

Bilder: © Suzuki