Opel Grandland X startet bei 23.700 Euro

Der Opel Grandland X kommt im Herbst 2017 auf den Markt. Nun haben die Rüsselsheimer erstmals den Verkaufspreis genannt: Der startet bei 23.700 Euro und ist damit nur geringfügig teurer als ein anderes SUV beim Markenbruder.

Neben dem Opel Mokka X und dem Crossland X kommt im Herbst 2017 mit dem Opel Grandland X ein weiteres SUV der Marke auf den Markt. Die Preise starten bei 23.700 Euro für den aufgeladenen 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner mit 130 PS. Der entwickelt ein maximales Drehmoment von 230 Nm und soll 5,5 bis 5,4 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen, was einem CO2-Ausstoß von 127 bis 124 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht. Das Schalten übernimmt die Sechsstufenautomatik, die auch im zweiten Motor, der zum Start erhältlich sein wird, schalten wird.

Als Diesel gibt es den 1,6-Liter-Selbstzünder mit 120 PS und einem Drehmoment von 300 Nm. Den Verbrauch des Diesels geben die Entwickler mit 4,6 – 4,3 Liter pro 100 Kilometer an. Die Einführung weiterer Motoren ist in naher Zukunft geplant. Für alle beiden Modelle gibt es nur den Frontantrieb. An Stelle von Allradtechnik verfügen beide Modelle über ein spezielles Traktionsregelsystem. Der Grandland X ist bereits das zweite SUV seit der Zusammenlegung mit Peugeot. Mit dem Peugeot 3008 teilt sich der deutsche Kompakt-SUV die Plattform und die Motoren sowie das Karosseriedesign und das Interieur. So verwundert es nicht, dass es auch beim Preis nur geringe Unterschiede gibt. Den Franzosen gibt es mit gleicher Motorisierung bereits ab 23.250 Euro.

Bilder: © Opel