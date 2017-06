Renault Scénic „Initiale Paris“: Sondermodell exklusiver Ausstattung

By

Neben viel Platz will man beim Kompakt-Van Renault Scénic „Initiale Paris“ vor allem mit edler Optik und luxuriösen Komfortdetails punkten. Daher kommt das Sondermodell mit exklusiver Ausstattung daher. Was ihr davon erwarten könnt und welche Kosten auf euch für den Van und seinen großen Ableger Grand Scénic zukommen, erfahrt ihr in unseren News.

Das Sondermodell mit prall gefüllter Ausstattungsliste soll vor allem durch seine luxuriöse Komfortausstattung glänzen. So gibt es beim Renault Scénic „Initiale Paris“ nahezu jedes verfügbare Ausstattungsmerkmal serienmäßig mit dazu. Rein optisch unterscheidet sich das Editionsmodell vom Normalo-Scénic unter anderem durch exklusive 20-Zoll-Aluräder, ein eigenständiges Kühlergrill-Design, Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Nebelleuchten sowie spezielle Schriftzüge. Wer will, kann optional den exklusiv der Sonderedition vorbehaltenen Metalliclack Amethyst-Schwarz auftragen lassen. Dank der Alueinstiegsleisten und der Sitzbezüge aus schwarzen Nappaleder für die elektrisch einstellbaren und beheizbaren Sitze mit Memory-Funktion kommt auch im Innenraum schnell die Wohlfühl-Lounge-Atmosphäre auf.

Abgerundet wird das Rundum-Sorglos-Paket im Innenraum durch ein Surround-Soundsystem von Bose, ein Head-up-Display und das Infotainmentsystem R-Link 2. Auf der Liste der praktischen elektronischen Helferlein finden sich unter anderem ein teilautomatischer Einparkassistent, Abstandstempomat, Kurvenlicht und Rückfahrkamera.

Unter der Haube stecken nur die stärkeren Motoren aus der Motorenpalette. Für die Basis, die es ab 32.890 Euro geben wird, hat man den 132 PS starken Benziner TCe 130 ausgewählt. Wer lieber Diesel fährt, kann zwischen dCi 130 (ab 36.290 Euro) oder dCi 160 wählen, wobei Letzterer durch den Zwang, das Doppelkupplungsgetriebe EDC nutzen zu müssen, schon mindestens 39.000 Euro kosten wird. Noch mehr Platz gibt es im Grand Scénic, für den das Sondermodell ebenfalls erhältlich ist. Dort müssen dann nochmal mindestens 1.300 Euro mehr bezahlt werden.

