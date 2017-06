Ford Focus RS Blue & Black: Endlich mit mechanischen Sperrdifferenzial

By

Mehr Traktion dank nun endlich erhältlichen mechanischen Sperrdifferential an der Vorderachse. Das Update Ford Focus RS Blue & Black soll dem 350-PS-Focus vor allem bei besonders schlechter Witterung oder dem Herausbeschleunigen aus Kurven mehr Grip einbringen. Was ihr für den Spaßbringer einplanen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mit dem Ford Focus RS Blue & Black gibt es ab sofort ein neues Ausstattungspaket, das nun endlich auch ein mechanisches Sperrdifferential enthält. Der Hothatch mit seinem 350 PS starken Vierzylinder-Turbo und dem hecklastig ausgelegten Allradantrieb kann nun dank dem Differential an der Vorderachse mit noch besserer Traktion punkten. Dadurch soll vor allem das Herausbeschleunigen aus Kurven noch zügiger gehen. Zum RS-Basispreis von 40.675 Euro kommen nun noch einmal 4.100 Euro für das „Blue & Black“-Ausstattungspaket, so dass am Ende mindestens 44.775 Euro für die Fahrspaß-Maschine gezahlt werden müssen.

Aber im Paket ist ja nicht nur die Sperre enthalten. Auch optische Schmankerl wie die blauen Bremssättel und die blaue Wagenfarbe „Nitrous Blau“ sowie das Dach, der Spoiler und die Außenspiegel in Mattschwarz gehören zum Paket. Außerdem gibt es nun für den RS neue Leichtmetallräder im 19-Zoll-Format mit abschließbaren Radmuttern und Reifen der Größe 235/35 R19. Im Innenraum sollen schwarze Recaro-Schalensitze mit blauen Akzenten für glänzende Augen sorgen.

