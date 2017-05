BMW Concept 8 Series: Edel-Coupé mit acht Zylindern

By

Sportlich, flach und mit übergroßen Nieren kommt das Konzeptfahrzeug BMW Concept 8 Series daher. Auf dem Concorso d`Eleganza Villa d`Este wird das Edel-Coupé mit acht Zylindern, das als Vorstufe zum neuen BMW 8er angesehen werden kann, erstmals gezeigt. Erste Bilder gibt es für euch in unserem Artikel.

Mit dem neuen Concept Car BMW Concept 8 Series haben die Bayern jetzt zum diesjährigen Concorso d’Eleganza Villa d’Este ein Edel-Coupé mit acht Zylindern mitgebracht, das einen Vorgeschmack auf das 2018 auf den Markt kommende BMW 8er Coupé gibt. Mit seiner aggressiv skulpturierten Fastback-Form, der tief und breit angesetzten Doppelniere und seinen wie beim i8 teilweise freistehenden Rückleuchten soll das Modell aber gleichzeitig auch ein erster Ausblick auf die neue Designsprache der Münchener sein.

Der Chefdesigner der Marke, Adrian van Hooydonk, sagte dazu: „Ab sofort gilt diese Formensprache. Das Design des BMW Concept 8 Series interpretiert bekannte BMW Ikonen neu und präsentiert einen neuen Ansatz in der Formensprache, der besonders in der Flächenarbeit sichtbar wird: Wenige, präzise Linien definieren klare Flächen, die Volumina dagegen sind kraftvoll modelliert. So entsteht ein ausdruckstarkes Statement, eine Persönlichkeit mit Charakter – kurz: A driver’s car“

Wie schon der aktuelle 6er, so baut auch der kommende 8er auf dem verkürzten Chassis der 5er-Reihe auf. Damit dürfte dann scheinbar eines klar sein: Unter der voluminösen Motorhaube finden Sechs- und Acht-Zylinder-Motoren Platz, nicht jedoch ein V12-Motor.

Im Innenraum geht es aufgeräumt zu. Hier hat man sich auf das Wesentliche konzentriert und lediglich ein großes Display in die Mittelkonsole eingebaut, was als Hinweis auf die zunehmende Digitalisierung der Bedienung verstanden werden dürfte. Natürlich wird es den 8er auch als Cabrio geben und für 2019 wird ein viertüriges 8er Gran Coupé in Aussicht gestellt, das dann das aktuelle 6er Gran Coupé ersetzen soll.

Bilder: © BMW Group