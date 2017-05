Neuer BMW M5: Nur noch mit Allrad xDrive

By

Noch müsst ihr euch etwas gedulden, bis ein neuer BMW M5 erscheinen wird, aber wir haben für euch schon einmal ein paar Bilder von der BMW-Teststrecke in Miramas. Klar ist auch: Man verabschiedet sich vom Hinterradantrieb und bietet nur noch das auf den Namen M xDrive getaufte Allradsystem in den drei Fahrstufen 4WD, 4WD Sport und 2WD an. Alle Details zum neuen Boliden gibt es für euch in unseren News.

Weiß-blau ist’s am Schönsten, oder sollen wir lieber sagen Weiß-schwarz? Denn der neue BMW M5, der bereits seit 1984 zu den Münchenern gehört wie die Brezel zur Butter, kommt nun in seiner sechsten Auflage daher, doch leider trägt er immer noch sein Tarnkleid. Wir haben dennoch erste Fotos für euch und verraten euch, was die Neuauflage der Business-Limousine alles mitbringt.

Da wäre zum einen die Abkehr vom klassischen Heckantrieb. Der Neue wird nur noch mit Allrad xDrive in den drei Fahrstufen 4WD, 4WD Sport und 2WD erhältlich sein. Aber keine Sorge: Wie der Name schon sagt, werden im Modus 2WD zwar hauptsächlich die beiden Hinterräder angetrieben, was den Puristen wieder ihr geliebtes Heckwedeln ermöglichen sollte. Die Vorderachse wird aber nur dann zugeschaltet, wenn die Hinterachse mit den mehr als 600 PS und über 700 Newtonmetern Drehmoment des M5 überfordert ist.

Die Leistung entspringt dem 4,4-Liter-Turbo-V8 (S63), die dann über das hochdynamische 8‑Gang M Steptronic Getriebe mit Drivelogic komfortabel und dynamisch zugleich an die Räder weitergeleitet wird. Den 0-auf-100-Normsprint soll man damit in nur 3,5 Sekunden erledigen und 300 km/h Top-Speed sollen ebenfalls drin sein. Das bisher verwendete Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hat bei der neuen Modellgeneration ausgedient. Bei der Leistung ging es nach oben, dafür ging es beim Gewicht nach unten. Dafür sorgt unter anderem ein extrem leichtes Carbondach, das zum Serienumfang gehört. Ebenfalls neu sind neben einer verbesserten Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben auch ein Sportfahrwerk sowie eine modifizierte Abgasanlage.

Bilder: © BMW