BMW M240i M Performance Edition: Streng limitiertes Sondermodell

Zeitgleich mit der Markteinführung des Facelifts kommt auch die erste Limited Edition der M-Version, der ebenfalls überarbeitete BMW M240i M Performance Edition, auf den Markt. Das streng limitierte Sondermodell ist nur 750 Mal zu haben und soll mindestens 50.000 Euro kosten. Eines gleich vorweg: Beim Motor bleibt es beim Sechszylinder mit 340 PS. Änderungen gibt es vor allem an der Optik.

Die Modifikationen an der Optik umfassen unter anderem eine neue Luftführung, einen Splitter und einen Frontaufsatz. Damit sollen sich für den Fahrer Vorteile bei Aerodynamik und Handling bieten. Zusätzlich gibt es beim 2er M-Sondermodell auch noch die Spoilerlippe, das Ziergitter für den unteren Lufteinlass sowie die Längsstäbe im Kühlergrill – alles mattschwarz lackiert.

So wird ein dynamischer Kontrast zur Lackierung in Alpinweiß geschaffen. Schwelleraufsätze sowie Spiegelkappen und Endrohrblenden werden ebenfalls aus Carbon gefertigt. Die Reifen des Sondermodells sind auf 19 Zoll großen Doppelspeichen-Schmiederädern in Bicolor-Orbit-Grau mit glanzgedrehter Seite aufgezogen. Auch wenn sich am Motor selbst nichts ändert, so kann der Kunde wenigstens optional die manuelle Sechsgangschaltung gegen eine Achtgangautomatik tauschen lassen. Ausgeliefert wird dann ab Juli 2017.

