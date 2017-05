Dacia Logan MCV Stepway: Höhergelegter Kombi startet bei 12.200 Euro

By

Mit dem Dacia Logan MCV Stepway kommt nun ein um fünf Zentimeter höhergelegter Kombi mit optischer SUV-Anmutung für mindestens 12.200 Euro auf den Markt. Damit kostet der Nutzwert-Kombi erst einmal deutlich mehr als das Basis-Modell, bringt dafür aber auch mehr als nur die bloße Offroad-Optik mit.

Kostet die Logan-Basis, welche die rumänische Renault-Tochter als „Deutschlands günstigsten Kombi“ bewirbt, nur 7.990 Euro, so sind die mindestens 12.200 Euro für den höhergelegten Kombi Dacia Logan MCV Stepway doch schon ein üppiger Aufpreis. Allerdings gibt es beim neuen Offroad-Kombi auch mehr als nur ein paar Plastikplanken. Der Offroad-Dacia wird immer in der Celebration-Ausstattung zum Kunden rollen und bringt somit ab Werk unter anderem schon Klimaanlage, Einparkhilfe und Navigationssystem mit Touchscreen mit. Zudem erhöht sich die Bodenfreiheit um 50 auf 174 Millimeter. Auf Wunsch rollt der neue Allrounder auf attraktiven Designrädern im 16-Zoll-Format zu den Kunden und kann in den beiden exklusiven Lackierungen Adria-Blau und Island-Grau geliefert werden.

Für den Vortrieb sorgen zwei Turbomotoren: Entweder der Dreizylinder-Benziner TCe 90 mit 0,9 Litern Hubraum und einem Durchschnittsverbrauch von nur 5,1 Litern oder der Vierzylinderdiesel dCi 90 (vier Zylinder, 1,5 Liter Hubraum), der nur 3,9 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen soll. Optional kann anstatt der manuellen Fünfgang-Schaltung auch das automatisierte Getriebe Easy-R verbaut werden. Ab Werk sind beide 90-PS-Aggregate serienmäßig mit Start- und Stoppsystem sowie dem Energy Smart Management, das beim Bremsen und im Schubbetrieb die Bewegungsenergie nutzt, ausgestattet. Beide Triebwerke beschleunigen den Offroad-Dacia auf bis zu 170 km/h.

Bilder: © Dacia