Luxus-Coupé BMW 8er: Zur Premiere an den Comer See

By

Auf der Hauptversammlung hat BMW-Chef Harald Krüger es nun angekündigt: Das Luxus-Coupé BMW 8er kommt zur Premiere an den Comer See. Beim diesjährigen Concorso d’Eleganza zeigt BMW erstmals eine Designstudie, ehe dann 2018 das Serienmodell folgt. Das neue Modell könnte dann vielleicht bereits auf dem Genfer Auto Salon 2018 vorgestellt werden. Für euch haben wir in unseren News ein erstes Teaser-Foto und alle Fakten zur Studie.

Im nächsten Jahr wird es eine Neuauflage vom Luxus-Coupé BMW 8er geben. Die Premiere der Designstudie findet 26. Mai 2017 am Comer See bei der Edel-Veranstaltung Concorso d’Eleganza in der Parkanlage Villa d’Este statt. Bei wem jetzt bei diesem Namen für das neue Luxusgefährt die Ohren klingeln, der hat völlig Recht, denn bis 1999 gab es schon einmal ein 8er-Modell. Das war damals geradezu radikal revolutionär, huldigte der Keilform der späten 80er und hatte unter der langen Motorhaube einen seidenweich laufenden Fünfliter-Zwölfzylinder mit 300 PS. Auch sonst war das Fahrzeug von 1989 mit Technik ausgestattet, die uns heute noch so mancher Hersteller als Revolution verkaufen will: adaptives Fahrwerk, geschwindigkeitsabhängige Servounterstützung, ein großer Bordcomputer oder eine mitlenkende Hinterachse (im 850 CSi 1993).

Das 8er Coupé soll sich mit dem Sport-Coupés Mercedes S-Klasse Coupé und dem Lexus LC messen und laut dem BMW-Vorstandsvorsitzenden Krüger „ein echtes Traumauto“ werden. Als Hinweis auf mögliche Motorisierungen gilt die Tatsache, dass sich die Münchener die Markenzeichen 825, 830, 835, 845, 850, 860, M850 und eben auch M8 gesichert haben. Als Basismotor wird zunächst der 840i mit Hinterradantrieb dienen. Hinzu kommen die Modelle 840i, 850i und 840d, die mit Allradantrieb ausgestattet sein werden. Die Motoren sollen von der 7er-Baureihe übernommen werden, wo sie derzeit 320 PS (740d), 326 PS (740i) und 450 PS (750i) leisten. Ein Jahr nach dem Marktstart soll es zudem auch eine Cabrio-Version der 8er-Baureihe geben. Mit dem M8 GTE wollen die Bayern bereits 2018 in der Sportwagen-Weltmeisterschaft und beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans an den Start gehen.

Bilder: © BMW