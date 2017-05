Volvo XC60: 334 PS nach dem Polestar-Update

By

Kurz nach dem Marktstart des Volvo XC60 bietet der Werkstuner der Schweden für die T6- und D5-Modelle einen Leistungsschub an. So gibt es für den Benziner bis zu 334 PS nach dem Polestar-Update. Was ihr für den ab Sommer 2017 verfügbaren Leistungsschub hinblättern müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Der kleinere Bruder vom XC90, der Volvo XC60, bekommt für Motor und Getriebe eine neue Software spendiert und leistet dann bis zu 334 PS nach dem Polestar-Update. Das Software-Paket kann für die beiden Top-Motorisierungen T6 und D5 geordert werden und wird ab August 2017 ausgerollt.

Die Leistung beim Benziner T6 steigt um 14 PS, so dass nun statt 320 satte 334 PS und ein maximales Drehmoment von 440 Nm (vorher: 400 Nm) abgerufen werden können. Beim Diesel fällt der Leistungsschub dann schon etwas moderater aus, denn beim D5 sind es lediglich 5 PS mehr und auch das Plus beim Drehmoment fällt dort geringer aus. 20 Nm mehr bescheren dem D5 nun maximal 500 Nm. Laut Unternehmensangaben sollen die für den XC60 zertifizierten Abgas- und Verbrauchswerte durch das Update unverändert bleiben.

Das Update wirkt sich neben dem Motor auch auf die Abstimmung der Achtgang-Automatik aus. Damit sollen schnellere Gangwechsel möglich sein und die Schaltpunkte sind noch besser auf eine sportliche Fahrweise hin abgestimmt. Die Kosten gibt Volvo mit 1.199 Euro (UVP inkl. MwSt. zzgl. Einbaukosten und TÜV-Abnahme) an. Da es sich nur um ein Software-Update handelt, kann es natürlich auch später noch nachträglich aufgespielt werden, so dass ihr euch nicht gleich bei der Bestellung des Autos dafür entscheiden müsst.

