BMW M550d xDrive: Sechszylinder-Diesel mit 400 PS

Mit dem Sechszylinder-Diesel mit 400 PS röhrt nun der dickste Diesel der Münchener im neuen BMW M550d xDrive. Vier Turbos stacheln den 3,0-Liter-Reihensechser, der sowohl für den Kombi, als auch für die Limousine erhältlich sein wird, ordentlich an. Alle Details gibt es für euch in unseren News.

Ein Sechszylinder-Diesel mit 400 PS soll die Herzen der BMW-Fans höher schlagen lassen. Der 3,0-Liter-Reihensechser arbeitet im neuen BMW M550d xDrive und entlässt dort satte 760 Nm maximales Drehmoment in die Freiheit, die bereits zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen anliegen. Schon bei einer Drehzahl von 1.000 U/Min liegen starke 450 Nm an, so dass auch von unten heraus ordentlich Druck kommt.

Möglich machen das vier Turbos, welche den flotten Bayern, den es sowohl als Limousine, als auch als Kombi gibt, eine starke Portion Extra-Luft verpassen. In Verbindung mit dem hinterradbetonten Allradantrieb schieben die starken sechs Töpfe den BMW in nur 4,4 Sekunden aus dem Stand auf Landstraßentempo. Der Kombi braucht für dieselbe Disziplin 0,2 Sekunden länger. Beide Karosserieversionen bekommen allerdings bereits bei 250 km/h den elektronischen Riegel vorgeschoben.

Für eine zügige Kraftübertragung ist die bekannte Achtgang-Steptronic der M GmbH mit sportlicher Abstimmung verantwortlich. Ein M Sportfahrwerk ist dafür verantwortlich, dass der Bayer 10 Millimeter näher an den Asphalt rückt. Die serienmäßig verbaute, sogenannte Integral-Aktivlenkung, sorgt dafür, dass die Hinterräder bei hoher Geschwindigkeit gleichsinnig und bei niedrigen entgegen den Vorderrädern mitlenken. Somit soll in schnellen Kurven die Stabilität, in langsamen die Wendigkeit, verbessert werden.

Den Verbrauch hat man ab Werk bei der Limousine mit 5,9 Litern angegeben. Der Touring schluckt noch einmal 0,3 Liter mehr. Die Limousine soll Ende Juli 2017 zu den Händlern rollen. Bei den Preisen hält man sich in der Münchener Firmenzentrale noch zurück. Die mindestens 82.700 Euro, die für den Benziner M550i xDrive abgerufen werden, dürften beim Diesel allerdings nicht ganz reichen.

Bilder: © BMW