Audi R8 Coupé Edition Audi Sport: Seltenes Sondermodell

Weltweit sollen vom Audi R8 Coupé Edition Audi Sport nur 200 Exemplare gebaut werden. Damit bringen die Ingolstädter ein seltenes Sondermodell auf den Markt, das ab Mai 2017 bestellt werden kann. Zu welchem Preis, erfahrt ihr in unseren News.

Silber, Rot und Schwarz sind die Farben, auf welche die Designer beim neuen Sondermodell Audi R8 Coupé Edition Audi Sport setzen. Das Coupé-Editionsmodell wird seine Premiere auf der New York International Auto Show feiern und kann dann ab Mai 2017 bestellt werden. Ausgeliefert werden die ersten Fahrzeuge im Spätsommer 2017. Das Fahrzeug wird in drei Farben bestellbar sein: „Florettsilber matt/glänzend“, „Mythosschwarz“ und „Ibisweiß“. Als Kontrast sind jeweils immer die Sidebars und die Außenspiegel im Farbton „Brillantrot“ lackiert. Frontspoiler, Grill, Auspuffblenden und Diffusoreinsatz hüllen sich hingegen in Glanzschwarz. Der Audi rollt auf geschmiedeten 20-Zöllern mit schwarz lackierten Y-Speichen und mit Reifen der Dimension 245/30 vorn und 305/30 hinten zum Kunden.

Im Innenraum fallen sofort die nummerierten und beleuchteten Alu-Einstiegsleisten auf, welche auf die strenge Limitierung des Sondermodells hinweisen. Ein unten abgeflachtes Performance-Lenkrad an Bord sorgt serienmäßig für Rennstrecken-Flair und der sportliche Charakter der Rennflunder wird durch die Carbon-Dekoreinlagen am Rahmen des Instrumententrägers, den Lüftungsdüsen und der Mittelkonsole noch zusätzlich unterstrichen.

Die Macher planen nur 200 Exemplare für den Weltmarkt zu fertigen. Die Preise starten für das 540 PS starke V10-Modell bei 181.900 Euro. Den 610 PS starken V10 Plus gibt es ab 205.800 Euro.

