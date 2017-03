Hyundai Tucson Advantage: Sondermodell mit neuem Antrieb

By

Den Hyundai Tucson Advantage gibt es jetzt auch als Sondermodell mit neuem Topbenziner samt Doppelkupplungsgetriebe und Frontantrieb. Was es sonst noch neben dem neuen Antrieb mit dem 177 PS starken 1.6 T-GDI geben wird, erfahrt ihr in unseren News.

Ab sofort ist das Sondermodell Hyundai Tucson Advantage mit einem neuen Antrieb zu haben. Für Vortrieb wird der 177 PS starke 1.6 T-GDI sorgen, der nun auch mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 7DCT verbunden werden kann. Das Getriebe gab es bislang nur für den Benziner mit Allrad-Antrieb sowie im Dieselprogramm. Die Verbindung aus dem DSG und dem Turbobenziner soll den Verbrauch laut Hersteller auf nur 7,1 Liter je 100 Kilometer begrenzen.

Das Sondermodell Advantage, das auf dem Ausstattungsniveau Trend aufbaut, wird unter anderem durch 17-Zoll-Leichtmetallräder, LED-Rückleuchten, Nebelscheinwerfer und eine Dachreling in der Ausstattung ergänzt. Hinzu kommen noch die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, elektrische Fensterheber, Sitzheizung vorn, Geschwindigkeitsregelanlage sowie Leder für Lenkrad, Schaltknauf und Handbremshebel. Abgerundet wird das Angebot vom automatisch abblendenden Innenrückspiegel, Parkpiepser hinten, Navigationssystem mit 8-Zoll-Touchscreen, Rückfahrkamera, DAB+-Radio, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent sowie Verkehrszeichenerkennung. Zudem können sieben Metallic- und drei Mineraleffekt-Lackierungen optional geordert werden. Die Preise für das Sondermodell mit dem Plus an Ausstattung starten bei rund 32.600 Euro.

Bilder: © Hyundai