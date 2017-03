Opel Crossland X: Beim Preis fast identisch mit dem Meriva

By

Die Rüsselsheimer haben jetzt den Basispreis für ihr neues subkompaktes SUV, den Opel Crossland X, verraten. Der ist beim Preis fast identisch mit dem Meriva und startet, nur knapp 400 Euro teurer als sein Pate, bei 16.850 Euro. Was ihr für euer Geld bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Das neue SUV, der Opel Crossland X, ordnet sich beim Grundpreis zwischen dem Opel Meriva (ab 16.435 Euro) und dem Opel Astra (als 5-Türer ab 17.260 Euro) ein. Kein Wunder, denn irgendwie steckt ja immer ein Stück der beiden Opel-Modelle auch im neuen Crossover-Model. Beim Preis fast identisch mit dem Meriva, startet das neue SUV-Modell bei 16.850 Euro.

Zum Start werden fünf verschiedene Motorisierungen (drei Benziner und zwei Diesel) angeboten. Basismotor wird der 81 PS starke 1,2-Liter-Benziner (Verbrauch nach NEFZ-Norm: kombiniert 5,1 l/100 km, 114 g/km CO2). Für mehr Power bekommt dieses Triebwerk dann einen Turbo angesetzt. Gleich drei Versionen des 1.2 Turbo mit Benzindirekteinspritzung stehen zur Auswahl. Einmal als 110 PS starke Version, die es sowohl in Verbindung mit der manuellen Fünfgang-Handschaltung (kombiniert 4,8 l/100 km, 109 g/km CO2) gibt, als auch mit einer Sechsstufen-Automatik (kombiniert 5,3 l/100 km, 121 g/km CO2).

Das gleiche Triebwerk gibt es dann auch in einer noch stärkeren Variante: dem 1.2 Turbo mit 130 PS und maximal 230 Nm Drehmoment (kombiniert 5,0 l/100 km, 114 g/km CO2). Damit gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 9,1 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 206 km/h. Eine manuelle Sechsgang-Schaltung leitet die Kraft vom Motor weiter an die Antriebswelle. Wer lieber einen Selbstzünder fahren möchte, hat die Wahl zwischen dem mindestens 19.300 Euro teuren 1.6 Diesel mit 99 PS (auch als ECOTEC-Variante mit Start/Stopp erhältlich, kombiniert 3,6 l/100 km, 93 g/km CO2) und dem 1.6 Diesel mit 120 PS (kombiniert 4,0 l/100 km, 103 g/km CO2). Der stärkere Diesel wird mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe bestückt und beschleunigt den Wagen auch dank maximal 300 Nm Drehmoment zügig auf bis zu 186 km/h.

