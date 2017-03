Porsche Panamera Sport Turismo: Kombi startet im Oktober 2017

By

Dass ein Porsche praktisch ist, konnte man bislang von den Zuffenhausener Sportwagenmodellen eher nicht behaupten. Mit dem Kombi Porsche Panamera Sport Turismo, der im Oktober 2017 startet, soll sich das nun ändern. Auch wenn er mit 20 Litern mehr Kofferraumvolumen (520 Liter) gegenüber der Limousine jetzt auf den ersten Blick nicht viel mehr Stauraum bietet, so wird das mit umgelegten Rücksitzen und dann 1.390 Litern richtig praxistauglich.

Porsche und Kombi hatten bislang so viel gemein wie Lada und Luxuswagen. Dass die Stuttgarter aber auch praktische Autos bauen können, wollen sie jetzt mit dem Porsche Panamera Sport Turismo beweisen, der im Oktober 2017 startet. Mit seiner Länge von 5,05 Metern und einer Breite von 1,93 Metern liegt der Sportkombi breit auf der Straße und bildet durchaus eine stattliche Erscheinung. Am Heck fällt am Ende der Dachkante gleich ein Spoiler auf, der ab 170 km/h (oder im Sport/Sport Plus-Modus) um acht Grad ausfährt.

In Sachen Praktikabilität bietet der Porsche Kombi ein Kofferraumvolumen, das sich von 520 Litern auf bis zu 1.390 Liter erweitern lässt. Der Nutzwert des Gepäckraumes kann optional durch Befestigungsschienen, Verzurr-Ösen, ein Gepäcknetz und eine 230 Volt-Steckdose erhöht werden. Eine im Verhältnis 40:20:40 umklappbare hintere Sitzreihe maximiert die Variabilität.

Die Motorenpalette wird in großen Teilen gleich von der Limousine übernommen. So gibt es Panamera Sport Turismo 4 (330 PS), Panamera Sport Turismo 4S (440 PS), Panamera Sport Turismo 4S Diesel (422 PS), Panamera Sport Turismo E-Hybrid (462 PS) und Panamera Sport Turismo Turbo (550 PS). Alle Varianten sind standardmäßig mit Allradantrieb ausgestattet. Die Preise starten bei 97.557 Euro für den Panamera 4 Sport Turismo (330 PS) und reichen bis 158.604 Euro für den Turbo Sport Turismo (550 PS).

