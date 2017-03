Erste Fotos vom Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet

By

Auf dem Genfer Autosalon Anfang März wird erstmals das neue Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet. Ein paar erste Fotos vom neuen Edel-Cabrio gibt es für euch schon einmal in unseren News.

Gleich um 12 Zentimeter länger ist es geworden, das Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet, das mit seinen 4,83 Meter Länge und einem um 11 Zentimeter gewachsenen Radstand vor allem die Passagiere auf der hinteren Sitzbank aufatmen lässt. Für sie gibt es gleich zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit und auch bei Schulterraum und Kopffreiheit soll es in der dritten Generation mehr Raum geben. Nur beim Kofferraum hat man das Volumen auf jetzt maximal 385 Liter verkleinert. Ist das Textildach, das sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h per Knopfdruck ein- und ausfahren lässt, geschlossen, so sind es dann nur noch 310 Liter.

Zum Marktstart im Sommer 2017 wird es fünf Antriebsoptionen geben, die allesamt über eine Neungang-Automatik verfügen und von denen vier Antriebe zudem mit dem Allradantrieb 4MATIC kombinierbar sind. Die Basisversion ist dabei der 184 PS starke E200. Die Top-Version bildet vorerst der 333 PS starke Dreiliter-V6-Benziner im E400 4MATIC. Alternativ werden auch noch der Zweiliter-Vierzylinder E 300 mit 245 PS sowie der Zweiliter-Vierzylinder-Dieselmotor E 220 d mit 194 PS und der V6-Diesel E 350 d mit 258 PS angeboten.

Im Innenraum gibt es jede Menge E-Klasse-Charme, zu dem beispielsweise das optionale Riesendisplay-Cockpit (12,3 Zoll) oder eine farbenreiche LED-Ambiente-Beleuchtung gehören. Das optional erhältliche Infotainment-System Comand Online bietet unter anderem eine Integration von Smartphones und beinhaltet viele onlinebasierte Dienstleistungen, wie etwa die Echtzeit-Verkehrsinformationen. Bei den Assistenzsystemen gibt es serienmäßig einen Kollisionsverhinderer oder aber auch gegen Aufpreis einen Abstandstempomat, der sogar das Lenken übernehmen und damit dem Vordermann auch in Kurven folgen kann. Die Preise für den Open-Air-Spaß haben die Stuttgarter bislang noch nicht genannt.

Bilder: © Daimler AG